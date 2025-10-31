Уставный капитал Агентства инноваций и цифрового развития увеличен почти в 4 раза
ИКТ
- 31 октября, 2025
- 16:04
Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в "Устав об Агентстве инноваций и цифрового развития", утвержденный 21 октября 2022 года.
Как сообщает Report, согласно изменениям, уставный капитал Агентства увеличен с 6 783 392 манатов до 26 783 392 манатов.
Таким образом, капитал ведомства вырос почти в 3,9 раза - на 20 млн манатов.
