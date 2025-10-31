İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nizamnamə kapitalı 4 dəfəyə yaxın artırılıb
Prezident İlham Əliyev 21 oktyabr 2022-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin Nizamnaməsi"ndə dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, dəyişikliklə qurumun nizamnamə kapitalı 6 milyon 783 min 392 manatdan 26 milyon 783 min 392 manata çatdırılıb. Beləliklə, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin kapitalı 3,9 dəfə və ya 20 milyon manat artırılıb.
