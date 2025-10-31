İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nizamnamə kapitalı 4 dəfəyə yaxın artırılıb

    İKT
    • 31 oktyabr, 2025
    • 15:56
    İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nizamnamə kapitalı 4 dəfəyə yaxın artırılıb

    Prezident İlham Əliyev 21 oktyabr 2022-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin Nizamnaməsi"ndə dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, dəyişikliklə qurumun nizamnamə kapitalı 6 milyon 783 min 392 manatdan 26 milyon 783 min 392 manata çatdırılıb. Beləliklə, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin kapitalı 3,9 dəfə və ya 20 milyon manat artırılıb.

    İlham Əliyev Fərman İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi nizamnamə kapitalı
    Уставный капитал Агентства инноваций и цифрового развития увеличен почти в 4 раза

    Son xəbərlər

    16:49

    Zelenski: Ukrayna qüvvələri Pokrovskda mühasirəyə alınmayıb

    Digər ölkələr
    16:48

    Noyabrda yağıntıların miqdarı bəzi ərazilərdə normadan çox olacaq - AYLIQ PROQNOZ

    Ekologiya
    16:47

    Azərbaycan və Ukrayna səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayacaq - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    16:43
    Foto

    ARDNF Çin şirkəti ilə bərpa olunan enerji məlumatlarını mübadilə edəcək

    Energetika
    16:38

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    16:35

    Zelenski Rusiyanın 300-dən artıq tankerinə sanksiya tətbiq edilməsini irəli sürüb

    Region
    16:32
    Foto

    Zaur Mikayılov Göygöldə vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    16:29

    Lukaşenko: Belarus müharibəyə qoşulmayacaq

    Digər ölkələr
    16:28
    Foto

    Bolqarıstan-Azərbaycan biznes forumu keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti