Участники программы AppLab познакомились с историей успеха молодого девелопера

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell организовала встречу участников своей инновационной программы развития и инкубации AppLab с одним из самых успешных молодых девелоперов и стартаперов страны Тогрулом Самедом.

Тогрул Самед известен тем, что со своей командой разработчиков создал и популяризировал мобильную игру Fatal Fight, которая была представлена в категории "Лучшие новые игры" Appstore в 21 стране мира, а также была скачана более 5 миллионов раз в Google Play. Впоследствии игра была продана компании Itech Media Solutions и стала игрой "Номер1" в китайском магазине приложений для Android (TapTap).

Кроме этого, Тогрул также является создателем других успешных стартапов, таких как платформа краудтестинга Buglance и ресторан Tado Café в Баку.

На встрече с молодыми азербайджанскими разработчиками, которые работают над своими проектами в центре AppLab, Тогрул поделился историей своего успеха и дал важные рекомендации и советы о том, как правильно начать стартап и управлять бизнесом.

Отметим, что команды, участвующие в программе Bakcell AppLab, получают доступ в инновационный центр AppLab, оснащённый столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также передовым оборудованием для разработки и тестирования продуктов. С запуском программы AppLab в 2014 году местные разработчики оборудования и программного обеспечения получили возможность представить свои идеи и получить поддержку от Bakcell. Многие из проектов, разработанных азербайджанскими девелоперами при поддержке AppLab, уже сейчас доступны для скачивания на устройства, работающие на платформах Android и iOS.

Будучи лидером в сфере инноваций, компания Bakcell всегда готова поддержать молодое поколение, предоставляя им методическую помощь и создавая условия для развития и воплощения в жизнь их инновационных идей.