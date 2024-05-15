Замминистра: В Азербайджане до 2026 года в сфере цифровизации получат поддержку 500 субъектам МСБ

В Азербайджане в сфере цифровизации до 2026 года будет оказана поддержка 500 субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ).

В Азербайджане в сфере цифровизации до 2026 года будет оказана поддержка 500 субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на проходящей в Баку международной конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2024.

Он отметил, что цифровизация в Азербайджане является важным фактором, способствующим экономическому развитию: "Мы стремимся расширить деятельность в сфере цифровизации, обеспечить доступность многих услуг. В связи с этим проводится работа по поддержке субъектов бизнеса".