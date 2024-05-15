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Замминистра: В Азербайджане до 2026 года в сфере цифровизации получат поддержку 500 субъектам МСБ

Замминистра: В Азербайджане до 2026 года в сфере цифровизации получат поддержку 500 субъектам МСБ В Азербайджане в сфере цифровизации до 2026 года будет оказана поддержка 500 субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ).
ИКТ
15 мая 2024 г. 11:33
Замминистра: В Азербайджане до 2026 года в сфере цифровизации получат поддержку 500 субъектам МСБ

В Азербайджане в сфере цифровизации до 2026 года будет оказана поддержка 500 субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на проходящей в Баку международной конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2024.

Он отметил, что цифровизация в Азербайджане является важным фактором, способствующим экономическому развитию: "Мы стремимся расширить деятельность в сфере цифровизации, обеспечить доступность многих услуг. В связи с этим проводится работа по поддержке субъектов бизнеса".

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Версия на английском языке Deputy minister: We support 500 SMEs in digitization
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Rəqəmsallaşma istiqamətində 2026-cı ilədək 500 KOB subyekti dəstək alacaq"

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