Самир Мамедов: До 2027 года 65% населения Азербайджана будет пользоваться цифровым ID

К концу 2026 года 65% населения Азербайджана будет пользоваться цифровым идентификатором (ID).

К концу 2026 года 65% населения Азербайджана будет пользоваться цифровым идентификатором (ID).

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на международной конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2024 в Баку.

Он отметил, что правительство Азербайджана придает большое значение цифровизации: "В стране подготовлена ​​стратегия развития, связанная с цифровизацией, которая включает три основных направления - цифровое правительство, общество и бизнес. Наша цель - расширить масштабы цифровизации на основе данной стратегии".