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Самир Мамедов: До 2027 года 65% населения Азербайджана будет пользоваться цифровым ID

Самир Мамедов: До 2027 года 65% населения Азербайджана будет пользоваться цифровым ID К концу 2026 года 65% населения Азербайджана будет пользоваться цифровым идентификатором (ID).
ИКТ
15 мая 2024 г. 11:41
Самир Мамедов: До 2027 года 65% населения Азербайджана будет пользоваться цифровым ID

К концу 2026 года 65% населения Азербайджана будет пользоваться цифровым идентификатором (ID).

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на международной конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2024 в Баку.

Он отметил, что правительство Азербайджана придает большое значение цифровизации: "В стране подготовлена ​​стратегия развития, связанная с цифровизацией, которая включает три основных направления - цифровое правительство, общество и бизнес. Наша цель - расширить масштабы цифровизации на основе данной стратегии".

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Версия на английском языке 65% of population of Azerbaijan uses digital ID
Версия на азербайджанском языке Samir Məmmədov: "2026-ci ilədək Azərbaycanda 1 milyon əhali rəqəmsal ID-dən istifadə edəcək"

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