Наталия Мочу: Деятельность Азербайджана в МСЭ заслуживает высокой оценки

Азербайджан очень активен в Международном союзе электросвязи (МСЭ), и его деятельность заслуживает высокой оценки.

Как сообщает Report, об этом заявила региональный директор МСЭ по странам СНГ Наталия Мочу на проходящей в Баку международной конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2024.

Она отметила, что в регионе СНГ интернетом пользуются 89% населения.

"Сбор достоверных данных очень важен и страны региона проводят важную работу в этом плане. Надежные данные - это инструмент, который мы используем для развития цифрового сектора и помощи государствам-членам. Регулирующие органы в этих странах должны правильно использовать эту информацию при принятии решений", - сказала Н.Мочу.