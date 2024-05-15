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Наталия Мочу: Деятельность Азербайджана в МСЭ заслуживает высокой оценки

Наталия Мочу: Деятельность Азербайджана в МСЭ заслуживает высокой оценки
ИКТ
15 мая 2024 г. 17:46
Наталия Мочу: Деятельность Азербайджана в МСЭ заслуживает высокой оценки

Азербайджан очень активен в Международном союзе электросвязи (МСЭ), и его деятельность заслуживает высокой оценки.

Как сообщает Report, об этом заявила региональный директор МСЭ по странам СНГ Наталия Мочу на проходящей в Баку международной конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2024.

Она отметила, что в регионе СНГ интернетом пользуются 89% населения.

"Сбор достоверных данных очень важен и страны региона проводят важную работу в этом плане. Надежные данные - это инструмент, который мы используем для развития цифрового сектора и помощи государствам-членам. Регулирующие органы в этих странах должны правильно использовать эту информацию при принятии решений", - сказала Н.Мочу.

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Версия на английском языке Natalia Mochu: Azerbaijan's activity at ITU commendable
Версия на азербайджанском языке Nataliya Moçu: “Azərbaycanın ITU-da fəaliyyəti təqdirə layiqdir”

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