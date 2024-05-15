Замминистра: В Баку 90% домов имеют доступ к оптоволоконному интернету

В Баку около 90% домов имеют доступ к широкополосному оптоволоконному интернету.

В Баку около 90% домов имеют доступ к широкополосному оптоволоконному интернету.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на международной конференции GSMA Mobile 360 ​​Eurasia 2024 в Баку.

По его словам, в целом в Азербайджане 74% домов имеют доступ к широкополосному интернету: "В Азербайджане должна быть построена надежная инфраструктура для трансформации. Ведется работа в данном направлении, и я думаю, что в результате совместной деятельности будут достигнуты более позитивные результаты".