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Замминистра: В Баку 90% домов имеют доступ к оптоволоконному интернету

Замминистра: В Баку 90% домов имеют доступ к оптоволоконному интернету В Баку около 90% домов имеют доступ к широкополосному оптоволоконному интернету.
ИКТ
15 мая 2024 г. 11:59
Замминистра: В Баку 90% домов имеют доступ к оптоволоконному интернету

В Баку около 90% домов имеют доступ к широкополосному оптоволоконному интернету.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на международной конференции GSMA Mobile 360 ​​Eurasia 2024 в Баку.

По его словам, в целом в Азербайджане 74% домов имеют доступ к широкополосному интернету: "В Азербайджане должна быть построена надежная инфраструктура для трансформации. Ведется работа в данном направлении, и я думаю, что в результате совместной деятельности будут достигнуты более позитивные результаты".

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Версия на английском языке Deputy minister: 90% of houses in Baku have access to broadband fiber optic internet
Версия на азербайджанском языке Samir Məmmədov: "Bakıda evlərin 90 %-nin genişzolaqlı fiberoptik internetə çıxışı var"

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