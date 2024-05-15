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В Азербайджане впервые проведена комплексная оценка цифровых навыков

В Азербайджане впервые проведена комплексная оценка цифровых навыков В Азербайджане впервые проведена комплексная оценка цифровых навыков.
ИКТ
15 мая 2024 г. 16:28
В Азербайджане впервые проведена комплексная оценка цифровых навыков

В Азербайджане впервые проведена комплексная оценка цифровых навыков.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела стратегического анализа, инноваций и цифровизации министерства цифрового развития и транспорта Джейхун Гусейнзаде на международной конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2024 в Баку.

"Данная оценка необходима для более целенаправленного проектирования образовательных проектов и программ, которые мы реализуем в отношении цифровых навыков. Оценка проводилась по четырем категориям в 13 экономических районах. В первую категорию вошел государственный сектор, во вторую - частный сектор, в третью - университеты, сектор образования, в последнюю - домашние хозяйства. В настоящее время Международный союз электросвязи проводит окончательную разработку отчета, и через несколько недель он будет доступен для общественности", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan conducts comprehensive assessment of digital skills for first time
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk dəfə rəqəmsal bacarıqların əhatəli qiymətləndirilməsi aparılıb

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