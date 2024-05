Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер покидает компанию

Один из сооснователей и главных научных сотрудников компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, Илья Суцкевер покидает ее.

Как передает Report , об этом Илья Суцкевер написал на своей странице в соцсети "X".

"Спустя почти десять лет я принял решение покинуть OpenAI. Для меня было честью и привилегией работать вместе", - говорится в публикации. Суцкевер отметил, что скоро поделится подробностями о новом проекте, в котором принимает участие.

Руководитель OpenAI Сэм Альтман назвал в своем посте Суцкевера "одним из величайших умов" их поколения. Альтман указал также, что место Суцкевера займет Якуб Пачоцки, директор по научным исследованиям компании.