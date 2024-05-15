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Алексей Бородин: Азербайджан должен быть примером для ведомств региона в сфере связи

Алексей Бородин: Азербайджан должен быть примером для ведомств региона в сфере связи Достижения Азербайджана в сфере связи должны стать примером для ведомств телекоммуникационной сферы стран региона.
ИКТ
15 мая 2024 г. 11:50
Алексей Бородин: Азербайджан должен быть примером для ведомств региона в сфере связи

Достижения Азербайджана в сфере связи должны стать примером для ведомств телекоммуникационной сферы стран региона.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Исполнительного комитета Регионального содружества в области связи Алексей Бородин на проходящей в Баку международной конференции GSMA Mobile 360 ​​Eurasia 2024.

"Азербайджан занимает высокие места во всех мировых рейтингах. Благодаря своему уникальному географическому положению Азербайджан играет важную роль в реализации значимых транзитных проектов, таких как Север-Юг, Восток-Запад. В то же время мы знаем, что Азербайджан намерен проложить оптоволоконную линию по дну Каспийского моря. Реализация этого проекта может внести большой вклад в развитие региона", - сказал он.

Бородин также подчеркнул, что Азербайджан сегодня предпринимает серьезные политические усилия на международной арене: "Азербайджан представляет наш регион в Совете Международного союза электросвязи. Хоть мы и географически большой регион, но число стран в регионе не так велико. В таких условиях роль Азербайджана становится еще более важной".

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Версия на английском языке Alexey Borodin: Azerbaijan should be example for communication institutions of the region
Версия на азербайджанском языке Aleksey Borodin : “Azərbaycan regionun rabitə sahəsindəki qurumları üçün örnək olmalıdır”

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