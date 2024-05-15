Джон Джиусти: Азербайджан стал региональным лидером в сфере инноваций

Азербайджан стал региональным лидером в сфере технологий, инноваций и предпринимательства.

Азербайджан стал региональным лидером в сфере технологий, инноваций и предпринимательства.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Ассоциации GSM по регуляторным вопросам Джон Джиусти на международной конференции GSMA Mobile 360 ​​Eurasia 2024 в Баку.

По его словам, в Евразийском регионе основной целью в сфере цифровизации должно стать развитие: "В настоящее время мобильные сети охватывают 95% населения планеты, то есть около 5-6 млрд человек".

По его словам, ожидается, что в течение следующего десятилетия объем мобильного трафика утроится, и операторы инвестируют 32 млрд долларов США для удовлетворения этого спроса.