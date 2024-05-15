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Джон Джиусти: Азербайджан стал региональным лидером в сфере инноваций

Джон Джиусти: Азербайджан стал региональным лидером в сфере инноваций Азербайджан стал региональным лидером в сфере технологий, инноваций и предпринимательства.
ИКТ
15 мая 2024 г. 14:19
Джон Джиусти: Азербайджан стал региональным лидером в сфере инноваций

Азербайджан стал региональным лидером в сфере технологий, инноваций и предпринимательства.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Ассоциации GSM по регуляторным вопросам Джон Джиусти на международной конференции GSMA Mobile 360 ​​Eurasia 2024 в Баку.

По его словам, в Евразийском регионе основной целью в сфере цифровизации должно стать развитие: "В настоящее время мобильные сети охватывают 95% населения планеты, то есть около 5-6 млрд человек".

По его словам, ожидается, что в течение следующего десятилетия объем мобильного трафика утроится, и операторы инвестируют 32 млрд долларов США для удовлетворения этого спроса.

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Версия на английском языке John Giusti: ‘Azerbaijan has become a regional leader in technology, innovation and entrepreneurship’
Версия на азербайджанском языке Con Ciusti: "Azərbaycan texnologiya, innovasiya və sahibkarlıq sahəsində regional liderə çevrilib"

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