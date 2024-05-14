В Ханкенди состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям

В Ханкенди состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджан

В Ханкенди состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

На заседании была заслушана информация соответствующих структур о проделанной работе в области инфраструктуры в рамках ”I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", проектах и планах на будущее, обсуждена текущая ситуация по реализации проектов.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта, руководитель рабочей группы Рахман Гумматов отметил, что работы по строительству Лачынского аэропорта выполнены на 65%, строительство автомобильных дорог общей протяженностью 2 500 километров по 26 проектам ведется в соответствии с графиком. По его словам, в целях организации услуг внутригородского общественного транспорта разработан транспортный план Лачына, подготовлен проект транспортного плана города Ханкенди.

На заседании приняты решения о совместных мерах с соответствующими структурами для своевременной реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой в этой области.