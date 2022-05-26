Турецкий министр: Проведение TEKNOFEST в Азербайджане имеет особое значение

Проведение TEKNOFEST в Азербайджане имеет особое значение.

Проведение TEKNOFEST в Азербайджане имеет особое значение.

Как сообщает Report, об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, выступая на церемонии официального открытия фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan в Баку.

“Я хотел бы поблагодарить президентов обеих стран и всех, кто оказал поддержку, за такое грандиозное мероприятия. Те, кто когда-то отказывался продавать нам технику, сегодня стоят в очереди на покупку новейших ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)”, - сказал М.Варанк.

Министр отметил, что более 1 000 команд и более 6 000 участников подали заявки на участие в TEKNOFEST Azerbaijan: ”Победителей будут награждать лично президенты Азербайджана и Турции“.