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Турецкий министр: Проведение TEKNOFEST в Азербайджане имеет особое значение

Турецкий министр: Проведение TEKNOFEST в Азербайджане имеет особое значение Проведение TEKNOFEST в Азербайджане имеет особое значение.
ИКТ
26 мая 2022 г. 13:08
Турецкий министр: Проведение TEKNOFEST в Азербайджане имеет особое значение

Проведение TEKNOFEST в Азербайджане имеет особое значение.

Как сообщает Report, об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, выступая на церемонии официального открытия фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan в Баку.

“Я хотел бы поблагодарить президентов обеих стран и всех, кто оказал поддержку, за такое грандиозное мероприятия. Те, кто когда-то отказывался продавать нам технику, сегодня стоят в очереди на покупку новейших ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)”, - сказал М.Варанк.

Министр отметил, что более 1 000 команд и более 6 000 участников подали заявки на участие в TEKNOFEST Azerbaijan: ”Победителей будут награждать лично президенты Азербайджана и Турции“.

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Версия на английском языке Turkish Minister: Holding TEKNOFEST in Azerbaijan is of special importance
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: “TEKNOFEST”in Azərbaycanda keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir”

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