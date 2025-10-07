Таха Айхан: Один из 40 лучших стартапов ОИС принадлежит Азербайджану

Один из 40 перспективных стартапов акселерационного центра Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле принадлежит Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом президент Молодежного форума Таха Айхан заявил на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса в Баку.

По его словам, азербайджанский проект находится на ранней стадии, но обладает огромным потенциалом.

В своей речи Айхан отметил, что исламские финансы способствуют инклюзивному росту, созданию рабочих мест и развитию "зеленой" инфраструктуры, а также подчеркнул важность повышения финансовой грамотности молодежи и расширения международного сотрудничества в этой сфере.