    Таха Айхан: Один из 40 лучших стартапов ОИС принадлежит Азербайджану

    ИКТ
    • 07 октября, 2025
    • 16:07
    Один из 40 перспективных стартапов акселерационного центра Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле принадлежит Азербайджану.

    Как сообщает Report, об этом президент Молодежного форума Таха Айхан заявил на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса в Баку.

    По его словам, азербайджанский проект находится на ранней стадии, но обладает огромным потенциалом.

    В своей речи Айхан отметил, что исламские финансы способствуют инклюзивному росту, созданию рабочих мест и развитию "зеленой" инфраструктуры, а также подчеркнул важность повышения финансовой грамотности молодежи и расширения международного сотрудничества в этой сфере.

    ОИС стартапы Форум халяльного бизнеса
    İƏT Gənclər Forumunun akselerasiya mərkəzindəki 40 perspektivli startapdan biri Azərbaycana aiddir
    One of OIC Youth Forum's top 40 startups is from Azerbaijan

