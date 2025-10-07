İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    İƏT Gənclər Forumunun akselerasiya mərkəzindəki 40 perspektivli startapdan biri Azərbaycana aiddir

    İKT
    • 07 oktyabr, 2025
    • 15:27
    İƏT Gənclər Forumunun akselerasiya mərkəzindəki 40 perspektivli startapdan biri Azərbaycana aiddir
    Taha Ayhan

    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Gənclər Forumunun Türkiyənin İstanbul şəhərində yerləşən akselerasiya mərkəzindəki 40 perspektivli startapdan biri Azərbaycana aiddir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Forumun prezidenti Taha Ayhan Bakıda keçirilən II Azərbaycan Halal Biznes (AZHAB) Forumu çərçivəsində "İnkişaf etməkdə olan bazarlarda İslam maliyyəsi üçün rəqabətli mühitin yaradılması: müxtəlif regionların təcrübəsi və çıxarılan dərslər" mövzusunda panel müzakirəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, həmin startapların ən azı bir hissəsini Türkiyədə saxlamağa çalışırlar: "Azərbaycandan birinci səviyyədə bir startapımız var. Yəni, o çox erkən mərhələdədir, lakin məncə onun böyük potensialı var. Həmçinin Özbəkistandan bir startapımız var. Biz bu cür imkanları iştirakçı ölkələrimiz arasında ədalətli və qərəzsiz bölüşdürməyə çalışırıq".

    Qonaq hesab edir ki, islam maliyyəsi mücərrəd bir ideya yox, inklüziv artımın, iş yerlərinin yaradılmasının, "yaşıl infrastruktur"un və etik maliyyə əlçatanlığının praktik hərəkətverici qüvvəsidir: "Biz görürük ki, İslam maliyyəsi təkcə maliyyələşdirmə və yaxud yeni iqtisadi mənbələr təmin etmək üçün deyil, həm də həyatın davamlılığını vurğulayır və İslam dəyərlərinin ən təməl prinsiplərindən biridir. Bu baxımdan biz real dünyada gənc tərəfdaşlarımız arasında İslam maliyyəsi sahəsində savadlılığın artırılması üçün çox səy göstəririk".

    "İrəliyə baxsaq üç əsas istiqamət üzrə fəaliyyət vacibdir. Birincisi, yaxşı təcrübələrin və innovasiyaların yayıla və uyğunlaşdırıla bilməsi üçün ölkələr və sektorlar arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi, ikincisi, investorların müxtəlif bazarlarda işləyərkən özlərini əmin hiss etmələri üçün ümumi standartların və aydın ümumi idarəetmənin inkişafı yolu ilə uyğunluğun təşviqi. Nəhayət üçüncüsü, gəncləri və innovasiyaları diqqət mərkəzində saxlamaq. Beləliklə gənc istifadəçilər üçün hazırlanmış rəqəmsal alətlər, fintex modelləri və müasir İslam maliyyələşdirmə xidmətləri sistemi daha inklüziv və səmərəli etməyə kömək edəcək".

    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər forumu Taha Ayhan
    Таха Айхан: Один из 40 лучших стартапов ОИС принадлежит Азербайджану
    One of OIC Youth Forum's top 40 startups is from Azerbaijan

