    Страны ОТГ готовят к запуску совместный спутник формата CubeSat

    ИКТ
    • 31 марта, 2026
    • 14:37
    Страны ОТГ готовят к запуску совместный спутник формата CubeSat

    Рабочая группа космических ведомств Организации тюркских государств (ОТГ) в рамках заседания в Ташкенте изучила проект "Соглашения о развитии потенциала взаимодействия в космической промышленности в рамках ОТГ".

    Как сообщает Report со ссылкой на ОТГ, делегации озвучили итоговые замечания и выразили готовность к формированию всеобъемлющей правовой и институциональной основы для обеспечения долгосрочного взаимодействия в области космических технологий и промышленного производства.

    Помимо этого, в ходе встречи участники рассмотрели завершение производственной стадии спутника формата CubeSat (OTS-SAT, 12U), а также провели обмен мнениями по вопросам, связанным с его выводом на орбиту. Была отмечена значимость тесного взаимодействия, своевременного завершения оставшихся технических элементов и дальнейшего сотрудничества в таких направлениях, как спутниковые системы, наземная инфраструктура и обработка данных.

    В рамках 5-го заседания руководителей космических агентств ОТГ, которое также состоялось в Ташкенте, были рассмотрены финальные этапы производства спутника OTS-SAT формата 12U и вопросы, касающиеся его запуска. Стороны также провели обсуждение инициатив по организации Дней космоса тюркского мира в рамках крупных международных форумов с целью повышения узнаваемости и усиления позиций космического сотрудничества ОТГ на мировой арене.

    Организация тюркских государств (ОТГ) Космические агентства Спутник формата CubeSat Дни космоса тюркского мира Ташкент Заседание руководителей космических агентств ОТГ
    OTS preparing to launch joint CubeSat satellite

    Страны ОТГ готовят к запуску совместный спутник формата CubeSat

