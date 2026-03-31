Страны ОТГ готовят к запуску совместный спутник формата CubeSat

Рабочая группа космических ведомств Организации тюркских государств (ОТГ) в рамках заседания в Ташкенте изучила проект "Соглашения о развитии потенциала взаимодействия в космической промышленности в рамках ОТГ".

Как сообщает Report со ссылкой на ОТГ, делегации озвучили итоговые замечания и выразили готовность к формированию всеобъемлющей правовой и институциональной основы для обеспечения долгосрочного взаимодействия в области космических технологий и промышленного производства.

Помимо этого, в ходе встречи участники рассмотрели завершение производственной стадии спутника формата CubeSat (OTS-SAT, 12U), а также провели обмен мнениями по вопросам, связанным с его выводом на орбиту. Была отмечена значимость тесного взаимодействия, своевременного завершения оставшихся технических элементов и дальнейшего сотрудничества в таких направлениях, как спутниковые системы, наземная инфраструктура и обработка данных.

В рамках 5-го заседания руководителей космических агентств ОТГ, которое также состоялось в Ташкенте, были рассмотрены финальные этапы производства спутника OTS-SAT формата 12U и вопросы, касающиеся его запуска. Стороны также провели обсуждение инициатив по организации Дней космоса тюркского мира в рамках крупных международных форумов с целью повышения узнаваемости и усиления позиций космического сотрудничества ОТГ на мировой арене.