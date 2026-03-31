    TDT ölkələri birgə peyk formatı olan "CubeSat"ın orbitə buraxılışına hazırlıq görür

    İKT
    • 31 mart, 2026
    • 15:41
    TDT ölkələri birgə peyk formatı olan CubeSatın orbitə buraxılışına hazırlıq görür

    Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) kosmik qurumlarının işçi qrupu Daşkənddə keçirilən iclas çərçivəsində "TDT çərçivəsində Kosmik Sənaye Əməkdaşlığı potensialının inkişafına dair Saziş" layihəsini nəzərdən keçirib.

    "Report" TDT-yə istinadən xəbər verir ki, nümayəndə heyətləri yekun qeydlərini diqqətə çatdırıb, kosmik texnologiyalar və sənaye istehsalı sahəsində uzunmüddətli qarşılıqlı fəaliyyətin təmin edilməsi üçün hərtərəfli hüquqi və institusional əsasın formalaşdırılmasına hazır olduqlarını bildiriblər.

    Bundan əlavə, görüş zamanı iştirakçılar "CubeSat" formatlı (OTS-SAT, 12U) peykin istehsal mərhələsinin başa çatdırılmasını nəzərdən keçirib, həmçinin onun orbitə çıxarılması ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Sıx qarşılıqlı fəaliyyətin, qalan texniki elementlərin vaxtında tamamlanmasının və peyk sistemləri, yerüstü infrastruktur, həmçinin məlumatların emalı kimi istiqamətlərdə gələcək əməkdaşlığın əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Eyni zamanda, Daşkənddə baş tutmuş TDT Kosmik Agentlikləri rəhbərlərinin 5-ci iclası çərçivəsində 12U formatlı OTS-SAT peykinin istehsalının yekun mərhələləri və onun buraxılışı ilə bağlı məsələlər nəzərdən keçirilib. Tərəflər, həmçinin TDT-nin kosmik əməkdaşlığının beynəlxalq arenada daha tanınması və mövqelərini gücləndirmək məqsədilə böyük beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində Türk Dünyası Kosmos Günlərinin təşkili ilə bağlı təşəbbüsləri də müzakirə ediblər.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Daşkənd Peyk istehsalı Özbəkistan
    Страны ОТГ готовят к запуску совместный спутник формата CubeSat
    OTS preparing to launch joint CubeSat satellite

    Son xəbərlər

    16:36

    Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    16:30

    EBRD-nin manatla buraxdığı istiqrazlara görə növbəti faizlər ödəniləcək

    Maliyyə
    16:27

    ABŞ müharibə naziri İranı xəbərdar etdi: Razılaşmanı qəbul edin

    Region
    16:25

    Heqset: Yaxın günlər həlledici olacaq və İran bunu bilir

    Digər ölkələr
    16:25

    Azərbaycanın basketbol millisinin AVRO-2029-un ilkin seçmə mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub

    Komanda
    16:21

    Özbəkistan və Qazaxıstan XİN-ləri 2026-2027-ci illər üçün əməkdaşlıq proqramı imzalayıblar

    Region
    16:16

    SEPAH: İran ordusunun Baş Qərargah rəisinin müşaviri öldürülüb

    Region
    16:15

    Bayram günlərində respublika yollarında baş verən qəzaların sayı açıqlanıb

    Hadisə
    16:12
    Video

    Tatarıstanda zavodda partlayış olub, 1 nəfər ölüb, 50-yə yaxın yaralı var - YENİLƏNİB

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti