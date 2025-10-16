Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Средняя зарплата в секторе информации и связи в Азербайджане выросла на 12%

    ИКТ
    • 16 октября, 2025
    • 10:29
    Средняя зарплата в секторе информации и связи в Азербайджане выросла на 12%

    Среднемесячная номинальная заработная плата в секторе информации и связи в Азербайджане в январе-августе этого года составила 1 890 манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в госсекторе средняя зарплата достигла 1 609 манатов, в частном секторе - 2 084 маната.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднемесячная номинальная зарплата в секторе выросла на 12%, в том числе в госсекторе на 8,5%, а в частном на 13,5%.

    По состоянию на 1 сентября число наемных работников в секторе составило 34,2 тыс. человек, что на 1,2% больше, чем годом ранее.

    Госкомстат номинальная зарплата
    Лента новостей