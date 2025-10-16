Средняя зарплата в секторе информации и связи в Азербайджане выросла на 12%

Среднемесячная номинальная заработная плата в секторе информации и связи в Азербайджане в январе-августе этого года составила 1 890 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в госсекторе средняя зарплата достигла 1 609 манатов, в частном секторе - 2 084 маната.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднемесячная номинальная зарплата в секторе выросла на 12%, в том числе в госсекторе на 8,5%, а в частном на 13,5%.

По состоянию на 1 сентября число наемных работников в секторе составило 34,2 тыс. человек, что на 1,2% больше, чем годом ранее.