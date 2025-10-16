İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 % artıb

    İKT
    • 16 oktyabr, 2025
    • 09:55
    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 % artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta aylıq nominal əməkhaqqı 1 890 manat təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu göstərici dövlət sektorunda 1 609 manat, özəl sektorda isə 2 084 manat olub.

    Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə sektorda orta aylıq nominal əməkhaqqı 12 %, o cümlədən dövlət sektorunda 8,5 %, özəl sektorda isə 13,5 % artıb.

    Sentyabrın 1-nə sektorda muzdla çalışan işçilərin sayı 34,2 min nəfər olub ki, bu da bir il əvvəlki göstəricidən 1,2 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi nominal əməkhaqqı muzdla informasiya və rabitə sektoru

    Son xəbərlər

    10:15

    Bortnikov: FTX "Türk axını" qaz kəmərində təxribatların hazırlanması barədə məlumatlara malikdir

    Region
    10:11

    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    10:10

    Azərbaycan və Somali diplomatik pasport sahibləri üçün vizasız rejim tətbiq edir

    Xarici siyasət
    10:03

    "Xilasedici" klubu xorvatiyalı voleybolçu transfer edib

    Komanda
    10:02

    "Neftçi"nin basketbol komandasının baş məşqçisi: "Səhvlərin üzərində işləməliyik"

    Komanda
    10:00

    Ermənistanda yeparxiya rəhbəri iki ay müddətinə həbs olunub - YENİLƏNİB

    Region
    10:00

    Maliyyə Nazirliyi: Əhalinin orta ömrünün artması pensiya sistemi qarşısında mühüm çağırışlar yaradır

    Maliyyə
    09:55

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 % artıb

    İKT
    09:54

    Azərbaycanda dövlət şirkətlərinin borclarının 88 %-ə yaxını xarici valyutadadır

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti