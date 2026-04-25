    Скорость фиксированного интернета в Азербайджане выросла на 24% за год

    Азербайджан в марте этого года занял 81-е место среди 153 стран по средней скорости стационарного широкополосного интернета (91,37 Мбит/с), опустившись на 1 позицию по сравнению с февралем.

    Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, в прошлом месяце средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране выросла на 24% по сравнению с показателем годичной давности (73,60 Мбит/с).

    По этому показателю Азербайджан опередил Россию (91,29 Мбит/с), Турцию (80,02 Мбит/с), Иран (26,00 Мбит/с), Грузию (44,73 Мбит/с), Армению (84,16 Мбит/с), Беларусь (90,61 Мбит/с), Казахстан (88,10 Мбит/с), Кыргызстан (87,14 Мбит/с) и Таджикистан (45,10 Мбит/с).

    По скорости фиксированного широкополосного интернета в прошлом месяце первое место занял Сингапур (425,46 Мбит/с), а последнее - Куба (3,83 Мбит/с).

    По скорости мобильного интернета Азербайджан в марте сохранил свою позицию и занял 50-е место среди 105 стран со скоростью 95,43 Мбит/с. По этому показателю первое место заняли Объединенные Арабские Эмираты (681,18 Мбит/с), а последнее - Эритрея (4,75 Мбит/с).

    В рейтинге городов по скорости фиксированного широкополосного интернета лидирует Абу-Даби (422,09 Мбит/с), тогда как последнюю позицию занимает Алеппо (2,97 Мбит/с). Баку опустился на одну строчку по сравнению с февралем и занял 114-е место среди 202 городов со скоростью 91,45 Мбит/с.

    По скорости мобильного интернета столица Азербайджана также потеряла одну позицию и заняла 83-е место среди 153 городов со скоростью 115,92 Мбит/с. Лидером рейтинга стал Абу-Даби (668,03 Мбит/с), последнюю строчку заняла Асмэра (4,75 Мбит/с).

    Скорость широкополосного интернета Мобильный интернет Рейтинг Speedtest Global Index
    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti 24 % artıb
    Average broadband internet speed in Azerbaijan up 24%

