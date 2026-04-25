    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti 24 % artıb

    • 25 aprel, 2026
    • 09:41
    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti 24 % artıb

    Bu ilin mart ayında Azərbaycan sabit genişzolaqlı internetin orta sürətinə (91,37 Mbps) görə fevral ayına nisbətən 1 pillə geriləyərək 153 ölkə arasında 81-ci olub.

    "Report" "Speedtest Global Index"ə istinadən xəbər verir ki, ötən ay bir il əvvəlki göstərici (73,60 Mbps) ilə müqayisədə ölkədə sabit genişzolaqlı internetin orta sürəti 24 % artıb.

    Azərbaycan bu göstərici ilə Rusiya (91,29 Mbps), Türkiyə (80,02 Mbps), İran (26,00 Mbps), Gürcüstan (44,73 Mbps), Ermənistan (84,16 Mbps), Belarusu (90,61 Mbps), Qazaxıstan (88,10 Mbps), Qırğızıstanı (87,14 Mbps) və Tacikistanı (45,10 Mbps) geridə qoyub.

    Sabit genişzolaqlı internetin sürətinə görə ötən ay birinci yeri Sinqapur (425,46 Mbps), axırıncı yeri isə Kuba (3,83 Mbps) tutub.

    Azərbaycan ötən ay mobil internetin sürətinə görə mövqe dəyişmədən 95,43 Mbps sürətlə 105 ölkə arasında 50-ci olub.

    Mobil internetin sürətinə görə birinci yeri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (681,18 Mbps), sonuncu yeri isə Eritreya (4,75 Mbps) tutub.

    Hesabat ayında Bakı şəhərinin sabit genişzolaqlı internetin sürətinə görə mövqeyi əvvəlki aya nisbətən 1 pillə geriləyərək 202 şəhər arasında 91,45 Mbps sürətlə 114-cü yerdə qərarlaşıb.

    Şəhərlərin sabit genişzolaqlı internet üzrə reytinqinə Əbu-Dabi (422,09 Mbps) şəhəri başçılıq edib. Sonuncu pillədə Hələb (2,97 Mbps) qərarlaşıb.

    Azərbaycan paytaxtı ötən ay mobil internetin sürətinə görə əvvəlki aya nisbətən 1 pillə geriləyərək 115,92 Mbps sürətlə 153 şəhər arasında 83-cü yerdə qərarlaşıb.

    Şəhərlər arasında mobil internetin sürətinə görə birinci yeri Əbu-Dabi (668,03 Mbps), sonuncu yeri Asmara (Eritreya) (4,75 Mbps) tutub.

    Скорость фиксированного интернета в Азербайджане выросла на 24% за год
    Average broadband internet speed in Azerbaijan up 24%

    Son xəbərlər

    20:59

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: Kaxaber Sxadadze: "Hər oyun bizim üçün finala bərabər olacaq"

    Futbol
    20:53

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Böyük futbol xırda detallardan ibarətdir"

    Futbol
    20:52

    Meksika XİN Çiuaua ştatındakı insidenti şərh edib

    Digər ölkələr
    20:43

    Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyib

    Digər ölkələr
    20:38

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq

    Xarici siyasət
    20:35

    İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olub

    Fərdi
    20:32
    Foto

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olub

    Fərdi
    20:26

    XİN Ukrayna ilə imzalanan saziş haqqında məlumat yayıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:23
    Foto

    Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti