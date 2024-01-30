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Служба электронной безопасности предупредила граждан в связи с массовым взломом в WhatsApp

Служба электронной безопасности предупредила граждан в связи с массовым взломом в WhatsApp Служба электронной безопасности (СЭБ) при Минцифры призвала граждан к бдительности в связи с ростом числа взломов аккаунтов граждан в приложении WhatsApp.
ИКТ
30 января 2024 г. 16:49
Служба электронной безопасности предупредила граждан в связи с массовым взломом в WhatsApp

Служба электронной безопасности (СЭБ) при Минцифры призвала граждан к бдительности в связи с ростом числа взломов аккаунтов пользователей в приложении WhatsApp.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление СЭБ, сообщается о массовом взломе аккаунтов пользователей из Азербайджана в приложении WhatsApp.

В службе рекомендуют гражданам защитить свои аккаунты, воспользовавшись приложенной инструкцией. В случае взлома аккаунта пользователей призвали обратиться на горячую линию "1654" или по электронному адресу [email protected].

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Версия на азербайджанском языке ETX: "Azərbaycanda “Whatsapp” hesabları ələ keçirilir"

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