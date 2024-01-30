Служба электронной безопасности предупредила граждан в связи с массовым взломом в WhatsApp

Служба электронной безопасности (СЭБ) при Минцифры призвала граждан к бдительности в связи с ростом числа взломов аккаунтов граждан в приложении WhatsApp.

Служба электронной безопасности (СЭБ) при Минцифры призвала граждан к бдительности в связи с ростом числа взломов аккаунтов пользователей в приложении WhatsApp.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление СЭБ, сообщается о массовом взломе аккаунтов пользователей из Азербайджана в приложении WhatsApp.