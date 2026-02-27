СЭБ пресекла попытки кибератак группировки Narketing163 на Азербайджан

Служба электронной безопасности (СЭБ) Азербайджана выявила и предотвратила попытки кибератак на страну со стороны группировки "Narketing163".

Как сообщили в ведомстве, по итогам технического анализа установлено, что атаки были нацелены на азербайджанские государственные и частные структуры.

В рамках кампании злоумышленники рассылали электронные письма с поддельными названиями, логотипами и фирменным стилем известных компаний и учреждений, стремясь вызвать доверие адресатов и побудить их открыть вредоносные вложения.

Особенностью схемы стало распространение части вредоносного кода через ресурс в доменной зоне .az, что является элементом социальной инженерии и направлено на психологическое воздействие на пользователей.

В ходе расследования соответствующий ресурс был оперативно выявлен, приняты меры по его нейтрализации и предотвращено дальнейшее распространение вредоносного файла в стране.

Информация об инциденте и технические индикаторы размещены на Платформе СЭБ по обмену данными об инцидентах.