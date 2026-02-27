İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    ETX: "Narketing163" adlı qruplaşmanın Azərbaycana qarşı kiberhücum cəhdlərinin qarşısı alınıb

    İKT
    • 27 fevral, 2026
    • 15:42
    ETX: Narketing163 adlı qruplaşmanın Azərbaycana qarşı kiberhücum cəhdlərinin qarşısı alınıb

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Elektron Təhlükəsizlik Xidməti (ETX) tərəfindən "Narketing163" adlı qruplaşmanın Azərbaycana qarşı təşkil etdiyi kiberhücum cəhdləri aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ETX məlumat yayıb.

    Bildirilir ki, qurum tərəfindən həyata keçirilən texniki araşdırmalar və indikatorlar əsasında aparılan korrelyasiya təhlilləri zamanı, sözügedən hücumların əvvəllər də Azərbaycana qarşı yönəldildiyini təsdiqləyən sübutlar müəyyən edilib.

    Hücum kampaniyası zamanı müxtəlif dövlət qurumlarına və özəl şirkətlərə ünvanlanan elektron məktublarda məşhur təşkilatların adlarından, loqolarından və rəsmi üslubundan saxta məqsədlə istifadə edilib. Buradakı əsas hədəf istifadəçilərin inamını qazanmaq və məktuba əlavə olunmuş zərərli faylın işə salınmasını təmin etmək olub.

    Kiberhücum ssenarisində xüsusi diqqət çəkən məqamlardan biri, zərərli kodun müəyyən hissəsinin .az domen zonasındakı resurs vasitəsilə yayılmasıdır. Sosial mühəndisliyin klassik nümunəsi hesab edilən bu metod, texniki boşluqlardan ziyadə, psixoloji təsir yolu ilə istifadəçiləri zərərli əməliyyatları yerinə yetirməyə təhrik etmək məqsədi daşıyır.

    Xidmət tərəfindən aparılan araşdırma nəticəsində .az domen zonasında yerləşən həmin resurs müəyyənləşdirilib, dərhal operativ addımlar atılaraq zərərli faylın ölkə daxilində yayılması dayandırılıb.

    İnsidentlə əlaqədar məlumatlar və əlavə indikatorlar ETX-nin istifadəyə verdiyi "İnsident Məlumatlarının Mübadiləsi Platforması"nda (https://misp.cert.az) paylaşılıb.

    ETX kiberhücumlar "Narketing163"
    СЭБ пресекла попытки кибератак группировки Narketing163 на Азербайджан
    Azerbaijan's Electronic Security Service thwarts Narketing163 cyberattack attempts

    Son xəbərlər

    17:15

    UEFA Konfrans Liqası: 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb, Türkiyə klubunun rəqibi bəlli olub

    Futbol
    17:12

    Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat zamanı yaş məhdudiyyətinin tətbiqi üçün normativ hüquqi aktlar hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    17:12

    Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcək

    Daxili siyasət
    17:11

    Saşa İliç buraxılan bəsit qollara görə təəccüblənib

    Futbol
    17:09

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Nizamnaməsi"nə yeni yarımbənd əlavə olunub

    Daxili siyasət
    17:07

    Deputat: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi turizm kompleksi yaradılmalıdır"

    Turizm
    17:07

    İlham Əliyev uşaqların rəqəmsal mühitdə zərərli məzmundan qorunması barədə Sərəncam imzalayıb

    Daxili siyasət
    17:05

    "Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran zədəsini sağaldıb və məşqlərə qayıdır

    Futbol
    17:02

    Assosiasiya: Turizm xidmətləri üçün minimum haqq müəyyən edilməlidir

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti