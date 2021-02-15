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Samsung представил смартфон с гигантской автономностью

Samsung представил смартфон с гигантской автономностью Сперва смартфон появится 22 февраля на индийском рынке, где за него попросят от 330 долларов США
ИКТ
15 февраля 2021 г. 14:52
Samsung представил смартфон с гигантской автономностью

Samsung выпустил новый смартфон — Galaxy F62, который отличается значительной автономностью.

Как передает Report, о премьере сообщает портал Sammobile.

Смартфон получил 6,7-дюймовый экран, выполненный по технологии Super AMOLED+ и способный обновлять изображение на частоте лишь 60 Гц. В панель из стекла Gorilla Glass врезана фронтальная камера на 32 Мп.

За производительность устройства отвечает не самый новый, но все еще производительный 7-нанометровый процессор Exynos 9825. Объем оперативной памяти – 6 или 8 ГБ, а встроенной может быть только 128 ГБ. Предусмотрен слот для карт памяти microSD.

У Galaxy F62 камера состоит из четырех сенсоров: 64, 12 ("ширик"), 5 (макро) и 5 (для боке) Мп. Максимальное качество видеозаписи на основную камеры составляет 4K и 30 кадров в секунду.

Гаджет работает лишь в LTE-сетях, поддержки 5G тут нет. Есть в Samsung Galaxy F62 Bluetooth 5.0, NFC, порт USB-C и стандартный аудиоджек. Смартфон работает он под управлением Android 11 с новым фирменным интерфейсом One UI 3.1. Он получил аккумулятор емкостью 7000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 25 ватт.

Сперва смартфон появится 22 февраля на индийском рынке, где за него попросят от 330 долларов США. Позже смартфон появится и в других странах.

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