Самеддин Асадов: К платформе по обмену данными о киберинцидентах подключено более 30 госструктур

Кибербезопасность является одним из важнейших компонентов устойчивого цифрового развития, и наша цель - создание систем, способных противостоять киберугрозам.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на конференции, прошедшей в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры 2025" (Critical Infrastructure Defense Challenge 2025, CIDC-2025).

По его словам, в целях организации обмена информацией в области кибербезопасности и защиты национального информационного пространства от современных угроз создана платформа обмена данными о киберугрозах и инцидентах, функционирующая с использованием открытых источников.

"Платформа обеспечивает сбор информации о киберинцидентах, своевременную реакцию на угрозы и атаки, а также принятие превентивных мер за счет обмена зарегистрированными инцидентами между организациями. К ней уже подключено более 30 государственных структур", - отметил С.Асадов.

Он добавил, что Служба электронной безопасности начала работы по созданию совместных механизмов информирования с Национальным центром реагирования на компьютерные инциденты (CERT), а также по оценке угроз и формированию координационных и консультационных платформ в данной сфере.

"Кроме того, на государственном уровне осуществляется деятельность по формированию единой платформы обмена информацией и взаимодействия, а также по созданию возможностей раннего предупреждения и реагирования на угрозы и атаки. Кибербезопасность - один из важнейших компонентов устойчивого цифрового развития. Наша цель - создание устойчивых к киберугрозам систем, что невозможно без высококвалифицированных специалистов. В этом направлении, руководствуясь стратегией информационной и кибербезопасности, Министерство цифрового развития и транспорта наладило сотрудничество с Израильским технологическим университетом (Technion Israel Institute of Technology ) для повышения кадрового потенциала в сфере кибербезопасности", - подчеркнул замминистра.