    При стрельбе в Брауновском университете погиб студент из Узбекистана

    Другие страны
    • 15 декабря, 2025
    • 08:11
    При стрельбе в Брауновском университете погиб студент из Узбекистана

    Студент из Узбекистана Мухаммад Азиз Умурзоков погиб в результате стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд, в США.

    Как передает Report, об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель МИД Узбекистана.

    "В связи с трагической стрельбой на территории Брауновского университета <...> выражаем глубокие соболезнования семье и близким узбекского студента Мухаммада Азиза Умурзокова, погибшего в результате инцидента. Эта трагедия, унесшая жизни невинных людей, является тяжелой утратой для всех нас", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что представители дипломатических учреждений Узбекистана в США находятся в постоянном контакте с родственниками погибшего и тесно сотрудничают с соответствующими органами США по всем вопросам.

    Напомним, что стрельба на территории Брауновского университета в Провиденсе, штат Род-Айленд, унесла жизни как минимум двух человек, девять получили ранения, состояние восьмерых из них оценивалось как критическое.

    Лента новостей