İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Saməddin Əsədov: "Kiberinsidentlərlə bağlı məlumat mübadiləsi platformasına 30-dan çox dövlət qurumu qoşulub"

    İKT
    • 09 oktyabr, 2025
    • 11:16
    Saməddin Əsədov: Kiberinsidentlərlə bağlı məlumat mübadiləsi platformasına 30-dan çox dövlət qurumu qoşulub

    Kibertəhlükəsizlik davamlı rəqəmsal inkişafın ən mühüm komponentlərindən biridir və məqsədimiz kibertəhdidlərə qarşı dayanıqlı sistemlərin yaradılmasıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Saməddin Əsədov "Kritik İnfrastrukturun Müdafiə Yarışı" (CIDC-2025) tədbiri çərçivəsində keçirilən konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, kibertəhlükəsizlik sahəsində məlumat mübadiləsinin təşkili və milli informasiya məkanının müasir təhdidlərdən qorunması məqsədilə kibertəhdidlər və insidentlər haqqında məlumat mübadiləsi platforması yaradılıb.

    "Platforma kiberinsidentlər barədə məlumatların toplanmasını, təhdid və hücumlara vaxtında reaksiya verilməsini, həmçinin qurumlar arasında qeydə alınmış insidentlərin mübadiləsi hesabına qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsini təmin edir. Artıq 30-dan çox dövlət qurumu bu platformaya qoşulub", - S.Əsədov qeyd edib.

    O əlavə edib ki, Elektron Təhlükəsizlik Xidməti Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzi (CERT) ilə birgə məlumatlandırma mexanizmlərinin formalaşdırılması, eləcə də təhdidlərin qiymətləndirilməsi və bu sahədə koordinasiya və məsləhət platformalarının yaradılması üzrə işlərə başlayıb.

    "Bundan əlavə, dövlət səviyyəsində vahid məlumat mübadiləsi və əməkdaşlıq platformasının, həmçinin təhdid və hücumlara qarşı erkən xəbərdarlıq və reaksiya imkanlarının yaradılması istiqamətində fəaliyyət həyata keçirilir. Kibertəhlükəsizlik dayanıqlı rəqəmsal inkişafın ən mühüm komponentlərindən biridir. Məqsədimiz kibertəhdidlərə qarşı dayanıqlı sistemlərin yaradılmasıdır ki, bu da yüksək ixtisaslı mütəxəssislər olmadan mümkün deyil. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi İnformasiya təhlükəsizliyi və kibertəhlükəsizliyə dair Strategiyanı rəhbər tutaraq kibertəhlükəsizlik sahəsində kadr potensialının artırılması üçün İsrail Texnologiya Universiteti (Technion Israel Institute of Technology) ilə əməkdaşlıq qurub", - nazir müavini vurğulayıb.

    CIDC-2025 Kibertəhlükəsizlik Saməddin Əsədov
    Самеддин Асадов: К платформе по обмену данными о киберинцидентах подключено более 30 госструктур
    Samaddin Asadov: Over 30 government agencies connected to cyber incident data exchange platform

    Son xəbərlər

    11:29

    Azərbaycanın TÜRKSOY-da yeni nümayəndəsi Baş katibə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    11:28

    AMB: Alt fintexlərin açıq bankçılığa inteqrasiyasına başlanılıb

    Maliyyə
    11:25

    Marko Yurişiç: Bosniya və Herseqovinada itkin düşən 7 581 nəfərin taleyi hələ də bəlli deyil

    Xarici siyasət
    11:25

    Rumınıiyalı sabiq nazir: Vaşinqton bəyannaməsi müasir dünya üçün nümunə, böyük münaqişənin sonudur

    Xarici siyasət
    11:23

    Ursula fon der Lyayen İsrail və HƏMAS-ın atəşkəs sazişi bağlamağa hazır olmasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    11:23

    Qazaxıstan Azərbaycanla ödəniş sahəsində təcrübə mübadiləsinə maraq göstərir

    Maliyyə
    11:17

    Mərakeş təmsilçisi: İtkin düşmüş şəxslərin talelərini müəyyənləşdirmə prosesi kompleks yanaşma tələb edir

    Digər
    11:16

    Saməddin Əsədov: "Kiberinsidentlərlə bağlı məlumat mübadiləsi platformasına 30-dan çox dövlət qurumu qoşulub"

    İKT
    11:15

    Rusiya Xerson və Odessaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti