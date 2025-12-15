Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В турецком Болу девять человек пострадали в серьезном ДТП

    В регионе
    • 15 декабря, 2025
    • 08:16
    В турецком Болу девять человек пострадали в серьезном ДТП

    В городе Болу на северо-западе Турции произошло серьезное ДТП.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, при столкновении двух автомобилей травмы различной степени тяжести получили девять человек.

    На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб, пострадавших эвакуировали в больницы Болу и Гереде.

    Причина аварии устанавливаются, по факту ведется расследование.

    ДТП Турция пострадавшие
    Türkiyədə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var
    Elvis

    Последние новости

    08:26

    В Баку почти на 20 главных улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:16

    В турецком Болу девять человек пострадали в серьезном ДТП

    В регионе
    08:11

    При стрельбе в Брауновском университете погиб студент из Узбекистана

    Другие страны
    07:43

    Число жертв наводнений в Марокко превысило 20 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    07:14
    Фото

    Подозреваемый в стрельбе в США служил в армии и был награжден за хорошее поведение

    Другие страны
    06:54

    Бывший вынужденный переселенец: Отныне мы будем жить свободно в родном селе

    Внутренняя политика
    06:35
    Фото

    В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:21

    Самолет-заправщик ВВС США едва не столкнулся с гражданским бортом недалеко от Венесуэлы

    Другие страны
    05:57

    Мбаппе до трех голов сократил отставание от рекорда Роналду в "Реале"

    Футбол
    Лента новостей