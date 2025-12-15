В турецком Болу девять человек пострадали в серьезном ДТП
В городе Болу на северо-западе Турции произошло серьезное ДТП.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, при столкновении двух автомобилей травмы различной степени тяжести получили девять человек.
На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб, пострадавших эвакуировали в больницы Болу и Гереде.
Причина аварии устанавливаются, по факту ведется расследование.
