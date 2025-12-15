WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Türkiyədə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Region
    • 15 dekabr, 2025
    • 07:10
    Türkiyədə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Türkiyənin Bolu şəhərində iki avtomobil toqquşub.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qəza zamanı 9 nəfər xəsarət alıb.

    Hadisə yerinə təcili tibbi yardım, jandarm əməkdaşları göndərilib.

    Yaralılar ilkin tibbi yardımdan sonra Bolu və Gerede xəstəxanalarına çatdırılıblar.

    Qəzanın səbəbi məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Türkiyə Yol qəzası

    Son xəbərlər

    07:10

    Türkiyədə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Region
    06:47

    Keçmiş məcburi köçkün: Bu gündən kəndimizdə rahat, azad yaşayacağıq

    Daxili siyasət
    06:30
    Foto

    Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    05:57

    KİV: MKİ Himalay dağlarında plutonium generatorunu itirib

    Digər ölkələr
    05:16

    Mbappe Ronaldunun "Real Madrid"dəki tarixi rekorduna yaxınlaşıb

    Futbol
    04:48

    Maduro: Venesuela müdafiə sistemini təkmilləşdirib

    Digər ölkələr
    04:23

    Berlində Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı danışıqlar məxfi aparılıb

    Digər ölkələr
    03:53

    Salyanda zəncirvari yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    03:40

    Çilidə mühafizəkar Xose Antonio Kast prezident seçkilərinin ikinci turunda öndədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti