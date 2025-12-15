Türkiyədə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var
Region
- 15 dekabr, 2025
- 07:10
Türkiyənin Bolu şəhərində iki avtomobil toqquşub.
Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qəza zamanı 9 nəfər xəsarət alıb.
Hadisə yerinə təcili tibbi yardım, jandarm əməkdaşları göndərilib.
Yaralılar ilkin tibbi yardımdan sonra Bolu və Gerede xəstəxanalarına çatdırılıblar.
Qəzanın səbəbi məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Türkiyədə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var
