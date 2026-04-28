Ровшан Наджаф: Результаты проекта IE проявятся в ближайшие десятилетия

Результаты проектов, подобных Центру лидерства и инноваций IE, станут ощутимы в долгосрочной перспективе и проявятся в ближайшие десятилетия.

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф на церемонии подписания меморандума о создании центра в Баку.

По его словам, испанский IE University является одним из ведущих мировых вузов в сфере инноваций, предпринимательства и знаний. "Достижения университета за десятилетия служат примером. Он привнесет в Азербайджан академические стандарты мирового уровня, образовательные программы и курсы, благодаря чему молодежь сможет получать эти знания внутри страны", - отметил он.

Наджаф подчеркнул, что реализация проекта окажет положительное влияние и на другие академические круги. "Мы надеемся, что в будущем сможем расширить сотрудничество не только с IE, но и с другими университетами и академическими структурами", - добавил он.

Он также добавил, что SOCAR рассматривает инициативу как масштабный и значимый проект.