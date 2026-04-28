    Ровшан Наджаф: Результаты проекта IE проявятся в ближайшие десятилетия

    Ровшан Наджаф: Результаты проекта IE проявятся в ближайшие десятилетия

    Результаты проектов, подобных Центру лидерства и инноваций IE, станут ощутимы в долгосрочной перспективе и проявятся в ближайшие десятилетия.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф на церемонии подписания меморандума о создании центра в Баку.

    По его словам, испанский IE University является одним из ведущих мировых вузов в сфере инноваций, предпринимательства и знаний. "Достижения университета за десятилетия служат примером. Он привнесет в Азербайджан академические стандарты мирового уровня, образовательные программы и курсы, благодаря чему молодежь сможет получать эти знания внутри страны", - отметил он.

    Наджаф подчеркнул, что реализация проекта окажет положительное влияние и на другие академические круги. "Мы надеемся, что в будущем сможем расширить сотрудничество не только с IE, но и с другими университетами и академическими структурами", - добавил он.

    Он также добавил, что SOCAR рассматривает инициативу как масштабный и значимый проект.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф
    Rövşən Nəcəf: "IE Mərkəzi kimi layihələrin nəticəsini gələcək onilliklərdə görəcəyik"
    Rovshan Najaf: IE project results to emerge in coming decades

    Последние новости

    17:26

    ЕБРР намерен оценить возможности финансирования проектов BESS в Азербайджане

    Энергетика
    17:25

    Ильхам Алиев утвердил новые правила финансирования в сфере культуры

    Внутренняя политика
    17:21
    Видео

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
    17:01
    Фото

    Report и Baku TV подписали меморандум о сотрудничестве с китайским агентством CCTV+

    Медиа
    Лента новостей