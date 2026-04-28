İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Rövşən Nəcəf: "IE Mərkəzi kimi layihələrin nəticəsini gələcək onilliklərdə görəcəyik"

    İKT
    • 28 aprel, 2026
    • 10:34
    Rövşən Nəcəf: IE Mərkəzi kimi layihələrin nəticəsini gələcək onilliklərdə görəcəyik

    Liderlik və İnnovasiya üzrə IE Mərkəzi kimi layihələrin bəhrəsini və nəticələrini gələcək onilliklərdə görəcəyik.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti Rövşən Nəcəf Bakıda Liderlik və İnnovasiya üzrə IE Mərkəzinin yaradılması üzrə Anlaşma Memorandumunun imzalanma mərasimində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, İspaniyanın IE Universiteti innovasiya, sahibkarlıq və bilik sahəsində qlobal universitetlərdən biridir: "Bu universitetin onilliklər ərzində əldə etdiyi uğurlar nümunədir. O, Azərbaycana dünya səviyyəli akademiya, tədris proqramı və dərslər gətirəcək. Azərbaycan gəncləri bu istiqamətdə bilikləri ölkəmizdə əldə edə biləcək. Bunun digər akademik dairələrə də müsbət təsiri olacaq. Ümid edirik ki, IE daxil olmaqla, digər universitetlər, akademiyalarla bu əməkdaşlığı gələcəkdə daha da genişləndirəcəyik".

    R.Nəcəf qeyd edib ki, SOCAR bu təşəbbüsə vacib, irimiqyaslı və əhəmiyyətli layihə kimi yanaşacaq: "Bu, bizim üçün sadəcə illik hesabatda bir sətir və ya divardakı bir loqo olmayacaq. Bu, bizim fədakarlığımız və dəstəyimiz olacaq. Bu təşəbbüsə rüblük və ya illik deyil, onilliklər prizmasından baxacağıq. Çünki bu təşəbbüsün bəhrə və nəticələrini gələcək onilliklərdə görəcəyik".

    Ровшан Наджаф: Результаты проекта IE проявятся в ближайшие десятилетия
    Rovshan Najaf: IE project results to emerge in coming decades

