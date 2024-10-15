Ректор: Студенты в Азербайджане чаще всего выбирают выбирают специальности, связанные с цифровой сферой

10:25 Самые знающие, способные и образованные студенты Азербайджана выбирают специальности, связанные с цифровой сферой.

В Азербайджане самые престижные специальности в вузах связаны с цифровой сферой, студенты активно выбирают данное направление.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов в Баку на открытии тренинга "Новые методы кибербезопасности с поддержкой искусственного интеллекта в беспроводной связи".

Ректор отметил, что в настоящее время самые престижные специальности в Азербайджане связаны с цифровой сферой: "Уже шестой год подряд специальностью года в нашей стране является Информационная безопасность, впервые созданная в БВШН. Студенты, набравшие самые высокие баллы в Азербайджане, выбирают именно эту специальность. Из 5 престижных специальностей, выбираемых студентами, 3 связаны с цифровой сферой. Это означает, что в наши университеты приходят подготовленные кадры, и у нас есть сильный потенциал".

Э.Гасымов заявил, что для использования этого потенциала нужны сильные преподаватели, программы и цели: "Нам нужны будущие исследования в этом направлении и наставники в этой области. Больше всего мы сталкиваемся с трудностями, связанными с менторами".