SOCAR проведет двухдневный хакатон по ИИ и инженерии данных

В Бакинской высшей школе нефти Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 13-14 декабря пройдет мероприятие "SOCAR Hackathon 2025".

Как сообщает Report, целью хакатона является разработка новых технологических решений в области искусственного интеллекта и инженерии данных в соответствии с инновационной повесткой SOCAR, а также стимулирование молодежи к работе над творческими, практическими решениями.

Хакатон пройдет по двум направлениям:

Инженерия ИИ (AI Engineering): Рукописные данные по электронной почте;

Инженерия данных (Data Engineering): Восстановление сейсмических данных.

Участники могут подавать заявки командами максимум из трех человек.

На этапе предварительного отбора будут учитываться мотивационное письмо, резюме и технические навыки команд.

Отобранные команды в течение 48 часов будут работать над технологическими решениями на основе реальных баз данных, предоставленных SOCAR.

Призовой фонд (по каждому направлению):

1-е место – 4000 AZN

2-е место – 2000 AZN

3-е место – 1000 AZN

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/gW42pPctvkFVQfKm7

Крайний срок подачи заявок: до 23:59 7 декабря 2025 года

Место проведения: Кампус БВШН, город Баку, поселок Бибиэйбат, Новая Сальянская дорога 3-й км, 25