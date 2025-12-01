SOCAR проведет двухдневный хакатон по ИИ и инженерии данных
- 01 декабря, 2025
- 18:29
В Бакинской высшей школе нефти Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 13-14 декабря пройдет мероприятие "SOCAR Hackathon 2025".
Как сообщает Report, целью хакатона является разработка новых технологических решений в области искусственного интеллекта и инженерии данных в соответствии с инновационной повесткой SOCAR, а также стимулирование молодежи к работе над творческими, практическими решениями.
Хакатон пройдет по двум направлениям:
Инженерия ИИ (AI Engineering): Рукописные данные по электронной почте;
Инженерия данных (Data Engineering): Восстановление сейсмических данных.
Участники могут подавать заявки командами максимум из трех человек.
На этапе предварительного отбора будут учитываться мотивационное письмо, резюме и технические навыки команд.
Отобранные команды в течение 48 часов будут работать над технологическими решениями на основе реальных баз данных, предоставленных SOCAR.
Призовой фонд (по каждому направлению):
1-е место – 4000 AZN
2-е место – 2000 AZN
3-е место – 1000 AZN
Ссылка для регистрации: https://forms.gle/gW42pPctvkFVQfKm7
Крайний срок подачи заявок: до 23:59 7 декабря 2025 года
Место проведения: Кампус БВШН, город Баку, поселок Бибиэйбат, Новая Сальянская дорога 3-й км, 25