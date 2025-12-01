Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    SOCAR проведет двухдневный хакатон по ИИ и инженерии данных

    ИКТ
    • 01 декабря, 2025
    • 18:29
    SOCAR проведет двухдневный хакатон по ИИ и инженерии данных

    В Бакинской высшей школе нефти Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 13-14 декабря пройдет мероприятие "SOCAR Hackathon 2025".

    Как сообщает Report, целью хакатона является разработка новых технологических решений в области искусственного интеллекта и инженерии данных в соответствии с инновационной повесткой SOCAR, а также стимулирование молодежи к работе над творческими, практическими решениями.

    Хакатон пройдет по двум направлениям:

    Инженерия ИИ (AI Engineering): Рукописные данные по электронной почте;

    Инженерия данных (Data Engineering): Восстановление сейсмических данных.

    Участники могут подавать заявки командами максимум из трех человек.

    На этапе предварительного отбора будут учитываться мотивационное письмо, резюме и технические навыки команд.

    Отобранные команды в течение 48 часов будут работать над технологическими решениями на основе реальных баз данных, предоставленных SOCAR.

    Призовой фонд (по каждому направлению):

    1-е место – 4000 AZN

    2-е место – 2000 AZN

    3-е место – 1000 AZN

    Ссылка для регистрации: https://forms.gle/gW42pPctvkFVQfKm7

    Крайний срок подачи заявок: до 23:59 7 декабря 2025 года

    Место проведения: Кампус БВШН, город Баку, поселок Бибиэйбат, Новая Сальянская дорога 3-й км, 25

    SOCAR SOCAR Hackathon 2025 технологии искусственный интеллект хакатон
    "SOCAR Hackathon 2025"ə qeydiyyat başlayıb
    Elvis

    Последние новости

    18:29

    SOCAR проведет двухдневный хакатон по ИИ и инженерии данных

    ИКТ
    18:26

    В ЦАМО прокомментировали политобзор Нидерландского института Clingendael

    Внешняя политика
    18:21

    Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Украины

    Другие страны
    18:19

    Ермаку запретили выезжать из Украины

    Другие страны
    18:07

    В ЕС заявили о возможности участия Турции в SAFE

    Другие страны
    18:01
    Фото

    Обсуждены вопросы расширения возможностей микрофинансового сектора в Азербайджане

    Финансы
    17:57

    Уиткофф проводит встречу с украинской делегацией во Флориде

    Другие страны
    17:26

    ОАЭ предрекает Турции успех в проведении климатического саммита

    Экология
    17:22

    Определен статус Центра цифровых финансов Минфина

    Финансы
    Лента новостей