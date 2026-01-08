В Азербайджане восстановили на работе 89 сотрудников, уволенных с нарушением закона
Социальная защита
- 08 января, 2026
- 16:10
В 2025 году в Азербайджане были восстановлены на работе 89 сотрудников, трудовые договоры с которыми были расторгнуты с нарушением требований законодательства.
Как сообщает Report, об этом проинформировала Государственная служба инспекции труда.
Отмечается, что в прошлом году работодатели задержали выплату работникам средств на сумму 842,3 тыс. манатов. В настоящее время вся указанная сумма полностью выплачена сотрудникам. При этом 94% этих средств составила задолженность по заработной плате, оставшаяся часть пришлась на пособия, компенсации и выплаты за причиненный ущерб, подлежащие оплате со стороны работодателей.
