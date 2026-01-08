Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане восстановили на работе 89 сотрудников, уволенных с нарушением закона

    Социальная защита
    • 08 января, 2026
    • 16:10
    В Азербайджане восстановили на работе 89 сотрудников, уволенных с нарушением закона

    В 2025 году в Азербайджане были восстановлены на работе 89 сотрудников, трудовые договоры с которыми были расторгнуты с нарушением требований законодательства.

    Как сообщает Report, об этом проинформировала Государственная служба инспекции труда.

    Отмечается, что в прошлом году работодатели задержали выплату работникам средств на сумму 842,3 тыс. манатов. В настоящее время вся указанная сумма полностью выплачена сотрудникам. При этом 94% этих средств составила задолженность по заработной плате, оставшаяся часть пришлась на пособия, компенсации и выплаты за причиненный ущерб, подлежащие оплате со стороны работодателей.

    Ötən il işdən qanunsuz çıxarılmış 89 nəfər əvvəlki vəzifələrinə bərpa olunub

    Последние новости

    16:49

    В Азербайджане утвержден порядок выдачи справок прервавшим обучение лицам

    Наука и образование
    16:48

    Назначен директор Агентства госказначейства

    Финансы
    16:47

    В 2025 году в Азербайджане из незаконного оборота изъято около 2 тонн наркотиков

    Бизнес
    16:45

    Утверждены описания и правила выдачи государственных документов об образовании

    Наука и образование
    16:45

    Хакан Фидан: СДС - главное препятствие на пути Сирии к стабильности

    В регионе
    16:34

    TPAO и "дочка" ExxonMobil договорились о совместной деятельности в Черном и Средиземном морях

    Энергетика
    16:34

    Зеленский: Документ о гарантиях США безопасности для Украины готов для финализации

    В регионе
    16:30

    Ренкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (2025)

    Финансы
    16:26

    В Германии жилой дом после взрыва обрушился, полиция ведет поиски трех жильцов

    Другие страны
    Лента новостей