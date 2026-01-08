Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    08 января, 2026
    • 16:34
    Зеленский: Документ о гарантиях США безопасности для Украины готов для финализации

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности документа о гарантиях безопасности для страны со стороны США для финализации на уровне глав государств.

    Как передает Report, об этом он сообщил в Telegram-канале по результатам переговоров украинской делегации во Франции.

    "Фактически готов к финализации на самом высоком уровне с президентом Соединенных Штатов двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины. Важно, что Украине удается и в дальнейшем объединять работу европейских и американской команд, и совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию. Были обсуждены и сложные вопросы по базовой рамке для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа. Понимаем, что американская сторона будет общаться с Россией, и ожидаем фидбэк - готова ли она реально заканчивать войну", - отметил он.

    Украина Владимир Зеленский США гарантии безопасности
    ABŞ-nin Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri sənədi yekunlaşmaq üzrədir

