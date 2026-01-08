На ВДНХ в Москве столкнулись трамвай и электробус
В регионе
- 08 января, 2026
- 16:07
На Продольном проезде на северо-востоке Москвы (ВДНХ) произошло столкновение электробуса и трамвая.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Сообщается о пяти пострадавших.
По некоторым данным, при ЧП трамвай сошел с рельсов. Авария случилась у главного входа ВДНХ. Среди пострадавших - водители обоих транспортных средств, а также трое пассажиров электробуса. Двое из них госпитализированы. Одной из доставленных в больницу была 12-летняя девочка. Она получила перелом и ушибы.
Из-за аварии задерживаются трамваи трех маршрутов. На месте работают экстренные службы.
