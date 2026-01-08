На ВДНХ в Москве столкнулись трамвай и электробус

На Продольном проезде на северо-востоке Москвы (ВДНХ) произошло столкновение электробуса и трамвая.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается о пяти пострадавших.

По некоторым данным, при ЧП трамвай сошел с рельсов. Авария случилась у главного входа ВДНХ. Среди пострадавших - водители обоих транспортных средств, а также трое пассажиров электробуса. Двое из них госпитализированы. Одной из доставленных в больницу была 12-летняя девочка. Она получила перелом и ушибы.

Из-за аварии задерживаются трамваи трех маршрутов. На месте работают экстренные службы.