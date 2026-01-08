Ренкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (2025)
Финансы
- 08 января, 2026
- 16:30
Бакинская фондовая биржа объявила рейтинг инвестиционных компаний по обороту в 2025 году.
Как сообщает Report со ссылкой на биржу, ренкинг возглавляет инвестиционная компания PAŞA Kapital с показателем в 44 719 984 119 манатов.
|
№
|
Инвестиционные компании
|
Объем операций, AZN
|
1
|
Paşa Kapital
|
44 719 984 119
|
2
|
ABB-İnvest
|
38 393 923 670
|
3
|
CPM-İnvest
|
6 666 376 700
|
4
|
Assist Finance
|
4 328 818 066
|
5
|
Unicapital
|
4 307 640 368
|
6
|
İnvest-Az
|
2 504 754 983
|
7
|
Xalq Kapital
|
2 086 564 727
|
8
|
Capital Partners
|
1 318 170 996
|
9
|
Troni
|
618 149 134
|
10
|
İnno
|
329 690 334
|
11
|
CFI Financial
|
213 176 492
|
12
|
MFX-Trading
|
197 891 264
|
13
|
Xalq Bank
|
5 616 610
