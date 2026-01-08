Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ренкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (2025)

    Финансы
    • 08 января, 2026
    • 16:30
    Ренкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (2025)

    Бакинская фондовая биржа объявила рейтинг инвестиционных компаний по обороту в 2025 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на биржу, ренкинг возглавляет инвестиционная компания PAŞA Kapital с показателем в 44 719 984 119 манатов.

    Инвестиционные компании

    Объем операций, AZN

    1

    Paşa Kapital

    44 719 984 119

    2

    ABB-İnvest

    38 393 923 670

    3

    CPM-İnvest

    6 666 376 700

    4

    Assist Finance

    4 328 818 066

    5

    Unicapital

    4 307 640 368

    6

    İnvest-Az

    2 504 754 983

    7

    Xalq Kapital

    2 086 564 727

    8

    Capital Partners

    1 318 170 996

    9

    Troni

    618 149 134

    10

    İnno

    329 690 334

    11

    CFI Financial

    213 176 492

    12

    MFX-Trading

    197 891 264

    13

    Xalq Bank

    5 616 610
    ренкинг инвесткомпании Азербайджана
    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (2025)

    Последние новости

    16:49

    В Азербайджане утвержден порядок выдачи справок прервавшим обучение лицам

    Наука и образование
    16:48

    Назначен директор Агентства госказначейства

    Финансы
    16:47

    В 2025 году в Азербайджане из незаконного оборота изъято около 2 тонн наркотиков

    Бизнес
    16:45

    Утверждены описания и правила выдачи государственных документов об образовании

    Наука и образование
    16:45

    Хакан Фидан: СДС - главное препятствие на пути Сирии к стабильности

    В регионе
    16:34

    TPAO и "дочка" ExxonMobil договорились о совместной деятельности в Черном и Средиземном морях

    Энергетика
    16:34

    Зеленский: Документ о гарантиях США безопасности для Украины готов для финализации

    В регионе
    16:30

    Ренкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (2025)

    Финансы
    16:26

    В Германии жилой дом после взрыва обрушился, полиция ведет поиски трех жильцов

    Другие страны
    Лента новостей