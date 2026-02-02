Цены на золото снизились на 5,61%

Биржевая стоимость золота в понедельник утром продолжила снижение после падения более чем на 11% в пятницу.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $266,04 относительно предыдущего закрытия, или на 5,61%, до $4 179,06 за тройскую унцию. По итогам торгов пятницы котировки драгоценного металла снизились на 11,39%.

Мартовский фьючерс на серебро в то же время подешевел на 7,04% - до $73,005 за унцию. В пятницу драгметалл потерял в цене 31,37%.