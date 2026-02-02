Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Цены на золото снизились на 5,61%

    Финансы
    • 02 февраля, 2026
    • 11:06
    Цены на золото снизились на 5,61%

    Биржевая стоимость золота в понедельник утром продолжила снижение после падения более чем на 11% в пятницу.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $266,04 относительно предыдущего закрытия, или на 5,61%, до $4 179,06 за тройскую унцию. По итогам торгов пятницы котировки драгоценного металла снизились на 11,39%.

    Мартовский фьючерс на серебро в то же время подешевел на 7,04% - до $73,005 за унцию. В пятницу драгметалл потерял в цене 31,37%.

    стоимость золота фьючерсы драгметаллы стоимость серебро
    Gold prices fall 5.61%
    Ты - Король

    Последние новости

    12:28

    Милли Меджлис во втором голосовании утвердил изменения в Конституцию НАР

    Милли Меджлис
    12:28

    Багаи: В ближайшие дни Иран примет ответные меры в отношении ЕС

    В регионе
    12:27

    В Азербайджане в 2025 году трудоустроены более 72 тыс. молодых людей

    Социальная защита
    12:04

    В Клинический медцентр в январе с отравлением поступили 85 человек, четверо скончались

    Здоровье
    12:00

    На месторождении "Джеруй" в Кыргызстане произошел обвал горной массы, один человек погиб

    В регионе
    11:59

    В автопромышленном комплексе в Стамбуле вспыхнул пожар

    В регионе
    11:51

    Вице-президент IATA: При верной стратегии Баку может перехватить потоки Восток-Запад - ИНТЕРВЬЮ

    Инфраструктура
    11:50

    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    11:43

    Приоритет Агентства инноваций в 2026 году - усовершенствование законодательства в сфере инноваций

    ИКТ
    Лента новостей