Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (2025)
- 08 yanvar, 2026
- 16:13
"Bakı Fond Birjası" QSC 2025-ci ildə üzvlərinin dövriyyəsi üzrə renkinqi açıqlayıb.
"Report" Birjaya istinadən xəbər verir ki, renkinqə 44 719 984 119 manatlıq göstərici ilə "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC başçılıq edir.
Növbəti yerlərdə 38 393 923 670 manatla "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 6 666 376 700 manatla "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 4 328 818 066 manatla "Assist Finance İnvestisiya şirkəti" ASC, 4 307 640 368 manatla "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC, 2 504 754 983 manatla "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC, 2 086 564 727 manatla "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 1 318 170 996 manatla "Capital Partners İnvestisiya Şirkəti" QSC, 618 149 134 manatla "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC, 329 690 334 manatla "İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 213 176 492 manatla "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" QSC, 197 891 264 manatla "MFX-Trading İnvestisiya Şirkəti" ASC və 5 616 610 manatla "Xalq Bank" ASC qərarlaşıb.
|
№
|
İnvestisiya şirkətləri
|
Əməliyyatların həcmi AZN
|
1
|
Paşa Kapital
|
44 719 984 119
|
2
|
ABB-İnvest
|
38 393 923 670
|
3
|
CPM-İnvest
|
6 666 376 700
|
4
|
Assist Finance
|
4 328 818 066
|
5
|
Unicapital
|
4 307 640 368
|
6
|
İnvest-Az
|
2 504 754 983
|
7
|
Xalq Kapital
|
2 086 564 727
|
8
|
Capital Partners
|
1 318 170 996
|
9
|
Troni
|
618 149 134
|
10
|
İnno
|
329 690 334
|
11
|
CFI Financial
|
213 176 492
|
12
|
MFX-Trading
|
197 891 264
|
13
|
Xalq Bank
|
5 616 610