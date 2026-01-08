İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (2025)

    Maliyyə
    • 08 yanvar, 2026
    • 16:13
    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (2025)

    "Bakı Fond Birjası" QSC 2025-ci ildə üzvlərinin dövriyyəsi üzrə renkinqi açıqlayıb.

    "Report" Birjaya istinadən xəbər verir ki, renkinqə 44 719 984 119 manatlıq göstərici ilə "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC başçılıq edir.

    Növbəti yerlərdə 38 393 923 670 manatla "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 6 666 376 700 manatla "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 4 328 818 066 manatla "Assist Finance İnvestisiya şirkəti" ASC, 4 307 640 368 manatla "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC, 2 504 754 983 manatla "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC, 2 086 564 727 manatla "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 1 318 170 996 manatla "Capital Partners İnvestisiya Şirkəti" QSC, 618 149 134 manatla "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC, 329 690 334 manatla "İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 213 176 492 manatla "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" QSC, 197 891 264 manatla "MFX-Trading İnvestisiya Şirkəti" ASC və 5 616 610 manatla "Xalq Bank" ASC qərarlaşıb.

    İnvestisiya şirkətləri

    Əməliyyatların həcmi AZN

    1

    Paşa Kapital

    44 719 984 119

    2

    ABB-İnvest

    38 393 923 670

    3

    CPM-İnvest

    6 666 376 700

    4

    Assist Finance

    4 328 818 066

    5

    Unicapital

    4 307 640 368

    6

    İnvest-Az

    2 504 754 983

    7

    Xalq Kapital

    2 086 564 727

    8

    Capital Partners

    1 318 170 996

    9

    Troni

    618 149 134

    10

    İnno

    329 690 334

    11

    CFI Financial

    213 176 492

    12

    MFX-Trading

    197 891 264

    13

    Xalq Bank

    5 616 610
    Ренкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (2025)

