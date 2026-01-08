Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    TPAO и "дочка" ExxonMobil договорились о совместной деятельности в Черном и Средиземном морях

    Энергетика
    • 08 января, 2026
    • 16:34
    Турецкая национальная нефтяная компания TPAO и ESSO Exploration International Limited (дочерняя структура ExxonMobil) подписали меморандум о взаимопонимании в нефтегазовом секторе.

    Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в соцсети X.

    Документ охватывает новые разведочные территории в Черном и Средиземном морях, а также другие потенциальные международные районы, которые стороны определят совместно.

    "Объединив технические возможности в области глубоководной разведки и бурения с международным опытом ExxonMobil, мы намерены повысить эффективность работ и создать условия для новых открытий. В соответствии с целью достижения полной энергетической независимости Турции мы укрепляем свои возможности за счет международного сотрудничества и движемся вперед к тому, чтобы стать энергетическим центром нашего региона", - написал Байрактар.

