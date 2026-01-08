TPAO и "дочка" ExxonMobil договорились о совместной деятельности в Черном и Средиземном морях

Турецкая национальная нефтяная компания TPAO и ESSO Exploration International Limited (дочерняя структура ExxonMobil) подписали меморандум о взаимопонимании в нефтегазовом секторе.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в соцсети X.

Документ охватывает новые разведочные территории в Черном и Средиземном морях, а также другие потенциальные международные районы, которые стороны определят совместно.

"Объединив технические возможности в области глубоководной разведки и бурения с международным опытом ExxonMobil, мы намерены повысить эффективность работ и создать условия для новых открытий. В соответствии с целью достижения полной энергетической независимости Турции мы укрепляем свои возможности за счет международного сотрудничества и движемся вперед к тому, чтобы стать энергетическим центром нашего региона", - написал Байрактар.