Завершено расследование по уголовному делу в отношении должностного лица Джалилабадской РЦБ

В суд направлено уголовное дело в отношении должностного лица Джалилабадской центральной районной больницы, обвиняемого в получении крупной взятки за незаконное оформление инвалидности.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, расследование было проведено Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим в связи с незаконной деятельностью Кёнюль Алиевой, занимавшей должность председателя Врачебно-консультационной комиссии больницы. В ходе предварительного следствия установлены обоснованные подозрения в том, что она при содействии Ильтизамa Азимова, ранее работавшего заведующим Мамедразалинского медицинского пункта, размещала в соответствующей электронной информационной системе ложные данные для незаконного присвоения гражданам групп инвалидности. За эти действия, как предполагается, К. Алиева неоднократно получала от граждан денежные средства в качестве взяток, а злоупотребление служебными полномочиями привело к причинению материального ущерба государственному бюджету.

На основании собранных доказательств Кёнюль Алиевой предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса, связанным со злоупотреблением должностными полномочиями, повторным получением взятки и служебным подлогом, повлекшими тяжкие последствия. Ильтизаму Азимову предъявлены обвинения в пособничестве этим преступлениям.

В отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде передачи под полицейский надзор. В ходе предварительного следствия обеспечено частичное возмещение ущерба, причиненного государственному бюджету.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.