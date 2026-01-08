Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Завершено расследование по уголовному делу в отношении должностного лица Джалилабадской РЦБ

    Другие
    • 08 января, 2026
    • 16:10
    Завершено расследование по уголовному делу в отношении должностного лица Джалилабадской РЦБ

    В суд направлено уголовное дело в отношении должностного лица Джалилабадской центральной районной больницы, обвиняемого в получении крупной взятки за незаконное оформление инвалидности.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, расследование было проведено Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

    Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим в связи с незаконной деятельностью Кёнюль Алиевой, занимавшей должность председателя Врачебно-консультационной комиссии больницы. В ходе предварительного следствия установлены обоснованные подозрения в том, что она при содействии Ильтизамa Азимова, ранее работавшего заведующим Мамедразалинского медицинского пункта, размещала в соответствующей электронной информационной системе ложные данные для незаконного присвоения гражданам групп инвалидности. За эти действия, как предполагается, К. Алиева неоднократно получала от граждан денежные средства в качестве взяток, а злоупотребление служебными полномочиями привело к причинению материального ущерба государственному бюджету.

    На основании собранных доказательств Кёнюль Алиевой предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса, связанным со злоупотреблением должностными полномочиями, повторным получением взятки и служебным подлогом, повлекшими тяжкие последствия. Ильтизаму Азимову предъявлены обвинения в пособничестве этим преступлениям.

    В отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде передачи под полицейский надзор. В ходе предварительного следствия обеспечено частичное возмещение ущерба, причиненного государственному бюджету.

    Уголовное дело направлено для рассмотрения в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.

    Лента новостей