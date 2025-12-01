"SOCAR Hackathon 2025"ə qeydiyyat başlayıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İKT
    • 01 dekabr, 2025
    • 18:00
    SOCAR Hackathon 2025ə qeydiyyat başlayıb

    Dekabrın 13–14-də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Bakı Ali Neft Məktəbində "SOCAR Hackathon 2025" tədbiri keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, hakatonun məqsədi SOCAR-ın innovasiya gündəliyinə uyğun süni intellekt və məlumat mühəndisliyi üzrə yeni texnoloji həllər hazırlamaq, həmçinin gəncləri yaradıcı, praktiki həllər üzərində işləməyə təşviq etməkdir.

    Hakaton iki istiqamət üzrə - Süni İntellekt Mühəndisliyi (AI Engineering): Əl yazısı məlumatlarının email, həmçinin Məlumat Mühəndisliyi (Data Engineering): Seysmik məlumatların bərpası üzrə keçiriləcək.

    İştirakçılar komandalar şəklində (ən çox 3 nəfər) müraciət edə bilərlər.

    İlkin seçim mərhələsində komandaların motivasiya məktubu, CV-ləri və texniki bacarıqları nəzərə alınacaq.

    Seçilmiş komandalar 48 saat ərzində SOCAR-ın təqdim etdiyi real məlumat bazaları üzərində işləyərək texnoloji həllər hazırlayacaqlar.

    Mükafat fondu (hər istiqamət üzrə):

    1-ci yer – 4000 AZN

    2-ci yer – 2000 AZN

    3-cü yer – 1000 AZN

    Qeydiyyat üçün: https://forms.gle/gW42pPctvkFVQfKm7

    Son müraciət tarixi: 07 dekabr 2025-ci il, saat 23:59-a qədər

    Məkan: Bakı Ali Neft Məktəbi kampusu, Bakı şəhəri, Bibiheybət qəsəbəsi, Yeni Salyan yolu 3-cü km, 25

    Регистрация на SOCAR Hackathon 2025 открыта

