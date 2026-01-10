İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İsveç XİN rəhbəri: ABŞ-nin Qrenlandiya ilə bağlı tələbləri NATO çərçivəsində əməkdaşlığı gərginləşdirir

    • 10 yanvar, 2026
    • 14:36
    İsveç XİN rəhbəri: ABŞ-nin Qrenlandiya ilə bağlı tələbləri NATO çərçivəsində əməkdaşlığı gərginləşdirir

    İsveç Xarici işlər naziri (XİN) Maria Malmer Stenerqard bildirib ki, ABŞ-nin Qrenlandiya ilə bağlı təhdidləri çox ciddidir və diqqətli yanaşma tələb edir.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "Sveriges radio"ya müsahibəsində bildirib.

    Daha əvvəl o, ABŞ-nin adanı nəzarət altına almaq istəyini bildirəndə sakitliyi qorumağı məsləhət görmüşdü, lakin onun sözlərinə görə, indi vəziyyət dəyişib.

    "Görürük ki, onlar sürətlə hərəkət etməyə hazırdırlar. Bunu Venesuelada gördük. Bu o deməkdir ki, onların sözlərinə ciddi yanaşmaq və nəticənin bizim maraqlarımıza uyğun olması üçün hərəkət etmək lazımdır", - nazir vurğulayıb.

    Nazir İsveç və regionun milli maraqlarını qorumaq üçün diqqətli təhlil və strateji fəaliyyətlərin zəruriliyini vurğulayıb.

    M.Stenerqard həmçinin qeyd edib ki, ABŞ-nin Qrenlandiya ilə bağlı tələbləri NATO çərçivəsində əməkdaşlığı gərginləşdirir.

    "Müdafiə alyansında bu, belə açıq səslənməməlidir", - o deyib.

    Глава МИД Швеции: Требования США по Гренландии обостряют сотрудничество в рамках НАТО

