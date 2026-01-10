Глава МИД Швеции: Требования США по Гренландии обостряют сотрудничество в рамках НАТО

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что американские угрозы в отношении Гренландии очень серьезны и требуют внимательного подхода.

Как передает Report, об этом заявила она в интервью Sveriges radio.

Ранее она советовала сохранять спокойствие, когда США высказывали желание взять остров под контроль, однако теперь, по ее словам, ситуация изменилась.

"Теперь речь идет не просто о словах американской администрации, отличающихся от того, к чему мы привыкли. Мы также видим, что они готовы действовать быстро. Мы видели это в Венесуэле. Это означает, что нужно серьезно относиться к их словам и действовать так, чтобы результат соответствовал нашим интересам", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Швеции.

Министр подчеркнула необходимость тщательного анализа и стратегических действий, чтобы защитить национальные интересы Швеции и региона.

Стенергард также признала, что требования США относительно Гренландии обостряют сотрудничество в рамках НАТО.

"В оборонном альянсе так явно не должно звучать", - отметила она.

Министр также назвала "крайне неудачным" заявление президента США Дональда Трампа касательно Гренландии в привязке к НАТО.

"Мы хотим сохранить альянс. Мы хотим иметь сильный оборонный альянс в НАТО. Именно поэтому решение, принятое на саммите в Гааге этим летом, было так важно. Это означает, что европейские страны и Канада делают то, о чем нас просили США при бесчисленных администрациях. Мы собираемся взять на себя большую ответственность за собственную безопасность", - подчеркнула она.

На этой неделе в интервью Трамп, отвечая на вопрос, что для него является главным приоритетом - Гренландия или сохранение НАТО, заявил, что "выбор есть" и НАТО "практически бесполезно" без Соединенных Штатов.