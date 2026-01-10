Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Глава МИД Швеции: Требования США по Гренландии обостряют сотрудничество в рамках НАТО

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 14:19
    Глава МИД Швеции: Требования США по Гренландии обостряют сотрудничество в рамках НАТО

    Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что американские угрозы в отношении Гренландии очень серьезны и требуют внимательного подхода.

    Как передает Report, об этом заявила она в интервью Sveriges radio.

    Ранее она советовала сохранять спокойствие, когда США высказывали желание взять остров под контроль, однако теперь, по ее словам, ситуация изменилась.

    "Теперь речь идет не просто о словах американской администрации, отличающихся от того, к чему мы привыкли. Мы также видим, что они готовы действовать быстро. Мы видели это в Венесуэле. Это означает, что нужно серьезно относиться к их словам и действовать так, чтобы результат соответствовал нашим интересам", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Швеции.

    Министр подчеркнула необходимость тщательного анализа и стратегических действий, чтобы защитить национальные интересы Швеции и региона.

    Стенергард также признала, что требования США относительно Гренландии обостряют сотрудничество в рамках НАТО.

    "В оборонном альянсе так явно не должно звучать", - отметила она.

    Министр также назвала "крайне неудачным" заявление президента США Дональда Трампа касательно Гренландии в привязке к НАТО.

    "Мы хотим сохранить альянс. Мы хотим иметь сильный оборонный альянс в НАТО. Именно поэтому решение, принятое на саммите в Гааге этим летом, было так важно. Это означает, что европейские страны и Канада делают то, о чем нас просили США при бесчисленных администрациях. Мы собираемся взять на себя большую ответственность за собственную безопасность", - подчеркнула она.

    На этой неделе в интервью Трамп, отвечая на вопрос, что для него является главным приоритетом - Гренландия или сохранение НАТО, заявил, что "выбор есть" и НАТО "практически бесполезно" без Соединенных Штатов.

    МИД Швеция Мария Мальмер Стенергард США Дональд Трамп Гренландия НАТО
    İsveç XİN rəhbəri: ABŞ-nin Qrenlandiya ilə bağlı tələbləri NATO çərçivəsində əməkdaşlığı gərginləşdirir

    Последние новости

    14:41

    В Тегеране задержали более 100 протестующих

    Другие страны
    14:39

    В Киеве приостановили водо- и теплоснажбение

    Другие страны
    14:37

    Ethiopian Airlines запускает строительство крупнейшего аэропорта Африки на $12,5 млрд

    Другие страны
    14:35

    Полиция задержала мужчина, совершившего магазинные кражи в Барде и Агджабеди

    Происшествия
    14:34

    Азербайджан сократил расходы на импорт фруктов и овощей из Турции почти на 10%

    Бизнес
    14:34

    В России в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек, включая двоих детей

    Другие страны
    14:25

    В Азербайджане за сутки задержаны более 70 человек по подозрению в преступлениях

    Происшествия
    14:19

    Глава МИД Швеции: Требования США по Гренландии обостряют сотрудничество в рамках НАТО

    Другие страны
    13:45
    Фото

    В Телерадиоакадемии стартовали тренинги по азербайджанскому языку в медиа

    Медиа
    Лента новостей