Рашад Набиев: "В Азербайджане откроется Центр акселерации"
ИКТ
- 29 сентября, 2025
- 11:08
В Азербайджане совместно с Международным союзом электросвязи (МСЭ) откроется Центр акселерации.
Как сообщает "Report", об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на Инновационном Саммите "INMerge" в Баку, организованном ООО "Paşa Holding".
"Это будет уникально не только для нас, но и для региона СНГ, Центральной Азии и Южного Кавказа. Поэтому глобальные технологические компании выбирают Азербайджан в качестве своего целевого направления".
Последние новости
11:36
Ялчин Рафиев: Азербайджан выступает за проведение COP31 в ТурцииCOP29
11:34
Фергюс Олд: За два года Азербайджан прошел большой путь в климатической повесткеЭкология
11:34
Роберта Метсола: Будущее Молдовы связано с ЕвропойДругие страны
11:31
Глава МИД Эквадора: Необходимо финансирование мер по борьбе с изменением климатаCOP29
11:28
Министр: Суперкомпьютер станет одним из фундаментов инновационной экосистемы АзербайджанаИКТ
11:26
Определились очередные медалисты III Игр СНГИндивидуальные
11:22
Саймон Стил: Данные на COP29 обещания следует воплотить в конкретные действияЭкология
11:22
В Азербайджане утверждены новые тарифы на проезд в метро и автобусахИнфраструктура
11:21