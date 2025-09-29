Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Рашад Набиев: "В Азербайджане откроется Центр акселерации"

    ИКТ
    • 29 сентября, 2025
    • 11:08
    Рашад Набиев: В Азербайджане откроется Центр акселерации

    В Азербайджане совместно с Международным союзом электросвязи (МСЭ) откроется Центр акселерации.

    Как сообщает "Report", об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на Инновационном Саммите "INMerge" в Баку, организованном ООО "Paşa Holding".

    "Это будет уникально не только для нас, но и для региона СНГ, Центральной Азии и Южного Кавказа. Поэтому глобальные технологические компании выбирают Азербайджан в качестве своего целевого направления".

    Лента новостей