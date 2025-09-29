Рашад Набиев: "В Азербайджане откроется Центр акселерации"

В Азербайджане совместно с Международным союзом электросвязи (МСЭ) откроется Центр акселерации.

Как сообщает "Report", об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на Инновационном Саммите "INMerge" в Баку, организованном ООО "Paşa Holding".

"Это будет уникально не только для нас, но и для региона СНГ, Центральной Азии и Южного Кавказа. Поэтому глобальные технологические компании выбирают Азербайджан в качестве своего целевого направления".