В Бинагади мужчина погиб от электрического удара на заброшенном заводе
Происшествия
- 15 декабря, 2025
- 11:23
Трагический инцидент произошел в поселке Бинагади, где 34-летний Талех Фехрузлу погиб в результате поражения электрическим током на территории промышленного объекта.
Как сообщает "Report" со ссылкой на Министерство внутренних дел, мужчина вышел из своего дома 12 декабря около 10 часов утра и не вернулся.
В ходе расследования правоохранительными органами было установлено, что 14 декабря примерно в 11 часов Талех Фехрузлу получил смертельный удар электрическим током на территории завода имени Сердарова, расположенного на Бинагадинском шоссе.
