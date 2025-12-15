В Бинагади мужчина погиб от электрического удара на заброшенном заводе

Трагический инцидент произошел в поселке Бинагади, где 34-летний Талех Фехрузлу погиб в результате поражения электрическим током на территории промышленного объекта.

Как сообщает "Report" со ссылкой на Министерство внутренних дел, мужчина вышел из своего дома 12 декабря около 10 часов утра и не вернулся.

В ходе расследования правоохранительными органами было установлено, что 14 декабря примерно в 11 часов Талех Фехрузлу получил смертельный удар электрическим током на территории завода имени Сердарова, расположенного на Бинагадинском шоссе.