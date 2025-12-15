Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Бинагади мужчина погиб от электрического удара на заброшенном заводе

    Происшествия
    • 15 декабря, 2025
    • 11:23
    Трагический инцидент произошел в поселке Бинагади, где 34-летний Талех Фехрузлу погиб в результате поражения электрическим током на территории промышленного объекта.

    Как сообщает "Report" со ссылкой на Министерство внутренних дел, мужчина вышел из своего дома 12 декабря около 10 часов утра и не вернулся.

    В ходе расследования правоохранительными органами было установлено, что 14 декабря примерно в 11 часов Талех Фехрузлу получил смертельный удар электрическим током на территории завода имени Сердарова, расположенного на Бинагадинском шоссе.

    Бинагади электрический ток несчастный случай поражение током
    Binəqədi qəsəbə sakini elektrik cərəyanı vurması nəticəsində həyatını itirib
