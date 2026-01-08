Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Послы Украины и Турции в Баку обсудили сотрудничество с ОТГ

    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 12:13
    Послы Украины и Турции в Баку обсудили сотрудничество с ОТГ

    Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев обсудил с послом Турции в Баку Биролем Акгюнем укрепление сотрудничества с Организацией тюркских государств (ОТГ).

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в "Х".

    "Была проведена плодотворная встреча с послом Турции Биролем Акгюном. Сосредоточились на укреплении сотрудничества с Организацией тюркских государств и продвижении совместных усилий в направлении справедливого мира для Украины. Также мы договорились усилить координацию", - написал Гусев, поблагодарив за поддержку Украины.

    Турция Украина ОТГ сотрудничество посол посол Украины посол Турции Юрий Гусев Бирол Акгюн
    Ukrayna və Türkiyə səfirləri TDT ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

