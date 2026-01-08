NASA рассматривает досрочное возвращение экипажа МКС из-за медицинского инцидента

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает возможность досрочного возвращения экипажа Международной космической станции на Землю в связи с ухудшением здоровья одного из астронавтов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что сложившаяся ситуация уже привела к отмене запланированного на 8 января выхода в открытый космос.

NASA подчеркивает, что состояние астронавта, имя которого не раскрывается, оценивается как стабильное. Тем не менее, агентство прорабатывает все возможные варианты развития событий, включая преждевременное завершение миссии Crew-11.

Медицинская проблема возникла днем 7 января, и с этого момента за состоянием члена экипажа ведется непрерывное наблюдение.

По данным Reuters, космонавты и астронавты обычно проводят на МКС от шести до восьми месяцев. При этом они имеют доступ только к базовому набору медицинского оборудования и лекарств, предназначенных исключительно для экстренных ситуаций.

В состав экипажа Crew-11 входят американцы Зена Кардман и Майк Финке, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов. Они прибыли на станцию в августе после запуска с территории Флориды и должны были вернуться на Землю в мае.

Майк Финке, командир станции, и Зена Кардман, бортинженер миссии, планировали провести 6,5-часовой выход в открытый космос для установки оборудования за пределами станции, однако выход был отменен.