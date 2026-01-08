Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    NASA рассматривает досрочное возвращение экипажа МКС из-за медицинского инцидента

    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 11:57
    NASA рассматривает досрочное возвращение экипажа МКС из-за медицинского инцидента

    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает возможность досрочного возвращения экипажа Международной космической станции на Землю в связи с ухудшением здоровья одного из астронавтов.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Отмечается, что сложившаяся ситуация уже привела к отмене запланированного на 8 января выхода в открытый космос.

    NASA подчеркивает, что состояние астронавта, имя которого не раскрывается, оценивается как стабильное. Тем не менее, агентство прорабатывает все возможные варианты развития событий, включая преждевременное завершение миссии Crew-11.

    Медицинская проблема возникла днем 7 января, и с этого момента за состоянием члена экипажа ведется непрерывное наблюдение.

    По данным Reuters, космонавты и астронавты обычно проводят на МКС от шести до восьми месяцев. При этом они имеют доступ только к базовому набору медицинского оборудования и лекарств, предназначенных исключительно для экстренных ситуаций.

    В состав экипажа Crew-11 входят американцы Зена Кардман и Майк Финке, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов. Они прибыли на станцию в августе после запуска с территории Флориды и должны были вернуться на Землю в мае.

    Майк Финке, командир станции, и Зена Кардман, бортинженер миссии, планировали провести 6,5-часовой выход в открытый космос для установки оборудования за пределами станции, однако выход был отменен.

    NASA астронавты болезнь открытый космос

    Последние новости

    12:13

    Объем грузоперевозок судами ASCO вырос более чем на 5%

    Инфраструктура
    12:13

    Послы Украины и Турции обсудили сотрудничество с ОТГ

    Другие страны
    12:07

    В Азербайджане в Фонд арендного жилья добавлено еще 222 квартиры

    Инфраструктура
    11:57

    NASA рассматривает досрочное возвращение экипажа МКС из-за медицинского инцидента

    Другие страны
    11:50

    Премьер Австралии сообщил о создании королевской комиссии после теракта на пляже Бонди

    Другие страны
    11:37

    Etihad Airways запустит рейсы в Азербайджан летом 2026 года

    Инфраструктура
    11:33

    Фарид Гаибов: Первое международное соревнование года в Азербайджане проходит в Шахдаге

    Индивидуальные
    11:31

    Французские фермеры заблокировали центр Парижа тракторами

    Другие страны
    11:21

    Яшар Гюлер: Миротворческие силы Турции в Газе не будут представлять угрозу для Израиля

    В регионе
    Лента новостей