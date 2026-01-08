Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане случаев заражения птичьим гриппом не зарегистрировано

    Здоровье
    • 08 января, 2026
    • 12:25
    По итогам эпизоотологического мониторинга, проведенного в Азербайджане, случаев заражения птичьим гриппом не выявлено.

    Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

    Мониторинги были проведены в Азербайджане (включая Нахчыванскую Автономную Республику) 17-21 ноября и 8-12 декабря 2025 года с участием сотрудников соответствующих структур.

    Мероприятия охватили водно-болотные, прибрежные зоны и другие территории государственных природных заказников, охотничьих хозяйств и национальных парков. После общих наблюдений и осмотра диких птиц на водохранилищах и прибрежных территориях были взяты диагностические образцы (пробы) для лабораторных исследований.

    Кроме того, в 34 районах и городах были проведены исследования образцов крови и мазков различных видов домашних птиц, которые были взяты с промышленных птицеводческих предприятий разного масштаба и из семейных хозяйств.

    В ходе лабораторных исследований и анализа общих наблюдений за эпизоотической ситуацией не было выявлено птиц, зараженных птичьим гриппом, или с подозрительными симптомами. Диагностические образцы, взятые от домашних птиц, также были исследованы на болезнь Ньюкасла, и подозрительных случаев заражения не выявлено.

    Лента новостей